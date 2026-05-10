Un expert în călătorii care a vizitat 80 de țări a dezvăluit care sunt locurile din avion pe care nu ar trebui să le alegi niciodată

Mark recomandă evitarea locurilor din apropierea toaletelor. Foto: Getty Images

Mark Wolters, care și-a petrecut ultimele două decenii călătorind în jurul lumii și documentându-și experiențele, spune că există anumite locuri pe care nu le-ar alege niciodată, deoarece pot transforma o călătorie într-o experiență neplăcută, potrivit Express.

Printre acestea se numără, în primul rând, locurile de la mijloc. El susține că acestea duc inevitabil la o „luptă” pentru spațiul personal, iar pasagerii ajung frecvent înghesuiți. „Practic, ai pierdut din start”, explică el.

Totuși, există un rând pe care îl consideră cel mai problematic. Într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, Wolter’s World, Mark afirmă că primul rând din avion este „unul dintre cele mai proaste locuri”.

„Ai un perete despărțitor în față. În primul rând, nu ai spațiu de depozitare sub scaun, așa că trebuie să îți pui bagajele sus. În același timp, nu ai unde să-ți întinzi picioarele, pentru că nu există acel spațiu clasic de sub scaun. Uneori, asta înseamnă că ai chiar mai puțin loc”, explică el.

Problemele nu se opresc aici. Mark atrage atenția și asupra dificultăților legate de bagaje. „Dacă ești în primele rânduri, există șanse mari să fii nevoit să îți pui bagajul mai în spate, poate la rândul cinci sau șase. Iar când vrei să cobori, nu e deloc ușor să ajungi la el. Este foarte frustrant.”

„Dacă nu îți plac turbulențele, evită spatele avionului”

În plus, partea din față a avionului este adesea aproape de toaletă sau de oficiu, ceea ce înseamnă mai mult zgomot și mișcare.

Nici locurile din spate nu sunt o alegere ideală, spune expertul. Pe lângă faptul că pasagerii de aici sunt ultimii care coboară, un dezavantaj major pentru cei cu escale scurte, această zonă este și cea mai afectată de turbulențe.

„Dacă nu îți plac turbulențele, evită spatele avionului”, avertizează el.

De asemenea, Mark recomandă evitarea locurilor din apropierea toaletelor, deoarece pasagerii pot „auzi sau mirosi” ceea ce se întâmplă acolo. Nici apropierea de oficiu nu este ideală, pentru că „acolo lucrează însoțitorii de zbor”, luminile rămân aprinse, iar mirosul de mâncare persistă pe tot parcursul zborului.

„Nu este un loc liniștit și relaxant”, spune el, subliniind că acest lucru poate face dificilă odihna în timpul călătoriei.

Există însă și o veste bună. Potrivit lui Mark, cele mai bune locuri din avion sunt cele de lângă ieșirile de urgență.

„Rândurile de la ieșire sunt cele mai bune pentru spațiul pentru picioare. Spațiul este mai mare, aproape ca la clasa business, dar la preț de economy”, explică el.