Un pitoresc oraș medieval de lângă Florența dă 400.000 de euro celor care vor să se mute acolo. Casele sunt frumoase și îngrijite

Radicondoli oferă un pachet de stimulente financiare atât pentru chiriași, cât și pentru cumpărători, în speranța de a atrage noi rezidenți pe termen lung. FOTO Facebook Visit Radicondoli

Un pitoresc oraș medieval înconjurat de castele și crame vechi, aflat la aproximativ o oră sud de Florența, caută soluții ca să atragă noi locuitori. Radicondoli oferă un pachet de stimulente financiare atât pentru chiriași, cât și pentru cumpărători, în speranța de a atrage noi rezidenți pe termen lung, scrie Euronews.

Deși are puțini locuitori, Radicondoli este plin de farmec. Fondat acum mai bine de 1.000 de ani, Radicondoli are încă un aer medieval, cu drumuri pietruite, acoperișuri de teracotă și ruine ale vechilor ziduri defensive.

Orașul e situat pe deal, cu vedere la terenuri agricole, păduri și plantații de măslini. Deși se află la aproximativ o oră cu mașina de Florența și orașul Siena, este înconjurat de castele și crame vechi.

Potrivit CNN Travel, primarul local Francesco Guarguaglini a pus deoparte peste 400.000 de euro anul acesta pentru a atrage noi locuitori, oferind de la granturi pentru achiziționarea de locuințe până la subvenții pentru utilizatorii de energie verde și studenți.

Pentru a-și spori atractivitatea, Radicondoli va acoperi și jumătate din primii doi ani de chirie pentru nou-veniții care aplică până în decembrie 2025 și se mută până la începutul anului 2026. Pentru a fi eligibili, cumpărătorii de proprietăți trebuie să se angajeze să rămână cel puțin 10 ani. Chiriașii trebuie să stea cel puțin patru ani.

De la introducerea stimulentelor în 2023, în oraș au venit 60 de noi locuitori, un impuls pentru un oraș a cărui populație a scăzut de la 3.000 la doar 966 în ultimul secol. Aproximativ 100 din cele aproximativ 450 de case ale sale sunt în prezent goale.

Însă, spre deosebire de orașele care oferă case de un euro, aflate în stare de ruină, Radicondoli subliniază faptul că proprietățile sale își mențin valoarea reală de piață. Multe sunt deja locuite sau întreținute, așa că nou veniți nu trebuie să înceapă cu reparații majore, a declarat Guarguaglini pentru CNN.

Cum încearcă alte orașe să revigoreze comunitățile locale

Conform celui mai recent raport al Federației Naționale a Proprietății de Clădiri din Italia, țara are aproximativ 8,5 milioane de locuințe nefolosite, inclusiv reședințe secundare, locuințe fără utilități și proprietăți care nu sunt înregistrate la fisc..

Radicondoli este unul dintre numeroasele orașe italiene care introduc stimulente pentru a atrage noi locuitori.

În Toscana, autoritățile regionale au oferit între 10.000 și 30.000 de euro persoanelor care doresc să cumpere case în sate cu mai puțin de 5.000 de locuitori.

În Sicilia, orașe precum Sambuca și Mussomeli continuă să scoată la vânzare locuințe părăsite la prețuri simbolice, cumpărătorii fiind obligați să renoveze proprietățile într-un termen stabilit.

Scheme similare au apărut și în anumite părți ale Sardiniei, ale Apeninilor și în alte părți.