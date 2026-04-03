Veneția a reintrodus, de astăzi, o taxă de 10 euro, pentru o categorie de turiști. Cine face rezervare din timp, plătește doar jumătate

Veneţia a reintrodus vineri taxa de intrare de 10 euro pentru turiştii care vizitează timp de o zi oraşul, transmite agenţia DPA, potrivit Agerpres.

În total, timp de 60 de zile, până la sfârşitul lunii iulie, vizitatorii de o zi ai oraşului italian din Laguna Veneţiană sunt din nou nevoiţi să achite această taxă.

Vizitatorii care fac rezervări din timp - cu cel puţin trei zile înainte - plătesc doar 5 euro, în timp ce persoanele care înnoptează în oraş sunt scutite de această taxă, însă trebuie să achite taxa turistică pentru fiecare noapte de cazare.

Schema controversată, introdusă la început doar pentru o perioadă de testare, intră acum în al treilea an şi a fost extinsă după ce iniţial a fost aplicată doar 29 de zile, în primul sezon estival din 2024.

Anul trecut au fost înregistraţi peste 720.000 de vizitatori de o zi, ceea ce a generat aproximativ 5,4 milioane de euro pentru oraş.

În Veneția, au rămas mai puțini locuitori decât paturi de hotel în oraș

Cu toate acestea, multe persoane au evitat să plătească „contribuţia de acces”, controalele fiind până acum limitate.

Banii sunt destinaţi unei mai bune gestionări a turismului de masă în Veneţia, oraş celebru în întreaga lume pentru canalele şi palatele sale emblematice, Piaţa San Marco şi Podul Rialto.

Criticii susţin, însă, că taxa pentru intrarea în oraşul italian, introdusă pentru combaterea supraturismului nu îi descurajează pe turişti să viziteze acest oraş.

În prezent, aproximativ 50.000 de persoane locuiesc încă în centrul istoric al Veneţiei - un număr mai mic decât cel al paturilor de hotel din oraş.