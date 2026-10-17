„Vremurile s-au schimbat”. O prințesă italiană își închiriază palatul din Roma și îi întâmpină personal pe oaspeți

Prințesa Giacinta Ruspoli are 38 de ani și este avocată și jurnalistă. Foto: Profimedia Images

O prințesă din Italia închiriază palatul familiei și îi întâmpină personal pe oaspeți. O noapte în clădirea din secolul XVI din Roma costă cel puțin 470 de dolari pe noapte și vine la pachet cu un bilet pentru a vizita un castel medieval din nordul regiunii Lazio, relatează CNN. „Vremurile s-au schimbat”, a spus prințesa de 38 de ani, care este avocată și prezentatoare TV.

Au apus zilele în care îndatoririle unei prințese italiene se rezumau la câteva gesturi regale de salut și la a cânta pentru oaspeți. Acum, trebuie să găsească metode prin care să păstreze moștenirea familiei.

În Italia, nobilimea nu mai are un statut legal din 1946. Pentru aristocrați precum prințesa Giacinta Ruspoli asta a însemnat că responsabilitatea întreținerii caselor familiei ei i-a revenit în totalitate, iar misiunea nu este deloc un ieftină.

Așa că Giacinta și mama ei, Prințesa Maria Pia, o fostă Miss Sicilia, închiriază acum Ruspoli Bonaparte Residence, un palat din secolul al 16-lea din Roma, și îi întâmpină personal pe oaspeți.

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Costul unei nopți petrecute într-una dintre cele patru apartamente ale proprietății începe de la aproximativ 470 de dolari, sumă care include serviciile unui majordom și micul dejun.

Fiecare apartament are o suprafață de aproximativ 93 de metri pătrați și include mai multe saloane, șeminee din piatră care ajung până la tavan și decorațiuni din marmură.

„Vremurile s-au schimbat. Familia mea dorește să împărtășească tuturor această frumusețe care ne-a fost dăruită”, a spus prințesa.

Oaspeții primesc, de asemenea, un bilet de intrare la o altă reședință a familiei, Castello Ruspoli, fost domeniu de vânătoare, situat într-un sat aflat la aproximativ 48 de kilometri nord de Roma.

Castelul a fost renovat recent și transformat într-un hotel-boutique cu zece apartament „Ne considerăm simpli administratori ai acestor proprietăți”, a spus Giacinta.