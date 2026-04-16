Trendul perfecțiunii: Femeile cer imposibilul în cabinetul esteticienilor

Foto: Captură Antena 3 CNN

Vrei buze ca pe Instagram, pomeți mai definiți și un corp de revistă? Astăzi aflăm de ce ajung femeile să ceară imposibilul în cabinetul medicului estetician și cine are curajul să le spună „stop” înainte să cadă în capcana unor trenduri care se schimbă de la o zi la alta. Adevărul vine de la Dr. Alexandra Filip, chirurgul care știe când chipul are nevoie de o îmbunătățire și când este nevoie de o limită.

Ea este femeia care jonglează zilnic între bisturiu, business și viața de mamă. Medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, a construit un spațiu în care frumusețea înseamnă echilibru, nu perfecțiune.

„De multe ori, pacienții vin la mine și cer multe lucruri, însă le explic de ce nu voi face toate acele lucruri. Și într-adevăr, toți pacienții tind să-și aleagă niște modele, tind să meargă după trenduri”, a spus ea.

„Cum faceți diferența între o nevoie reală a pacientului și o dorință lui influențată cumva exterior?

Pentru mine este foarte important că, atunci când tratezi un pacient ,să fie nevoia lui, nu a familiei, nu a anturajului. Dacă vorbim despre intervenții chirurgicale, eu sunt adepta intervențiilor cu rezultate foarte naturale. Dacă pacienta încearcă să îmi forțeze mâna înspre ceva foarte nenatural și eu consider că nu i se potrivește, niciodată nu o voi face”, a argumentat Alexandra Filip.

Atunci când procedurile sunt făcute în exces, pot apărea rezultate nenaturale, dezechilibre ale trăsăturilor și, în unele cazuri, chiar complicații.

„Aici ceea ce realizăm cel mai frecvent sunt procedurile injectabile în cabinet, iar operațiile în sala de operații sunt cele doar în anestezie locale, pe această locație, adică blefaroplastii, operații la nivelul pleopei superioare și inferioare și labioplastiile. Totodată, în practica mea, una dintre cele mai frecvente intervenții este la nivelul sânilor, eu fiind consacrată pentru intervențiile la nivelul sânilor. Și dintre cele mai frecvente operații la nivelul sânilor, în cazul meu, sunt mastopexile, adică ridicările de sân cu sau fără implant și reducțiile mamare”, a mai spus ea.

Dincolo de ritmul alert al clinicii, există o rutină care nu ține de programări. Diminețile și serile sunt despre familie și despre lucrurile care contează cu adevărat.

„Celine a crescut la clinică. Ea venea cel puțin o zi pe săptămână la clinică și petrecea timpul cu noi acolo. Uneori de dimineața până seara, uneori cu program mai redus, dar da, sunt obișnuite. Se întâmplă în mod frecvent pentru că vreau să vadă că este nevoie de disciplină, este nevoie de implicare, orice business se conduce fiind acolo, nici de cum fiind departe, iar profesia pe care o am implică foarte multă seriozitate și disciplină”, a subliniat Filip.

Două roluri diferite, dar care cer același lucru: organizare, responsabilitate și echilibru.

„Aș putea să spun că de când sunt mamă, îmi înțeleg mai bine pacientele pentru că majoritatea pacientelor mele sunt mame. Majoritatea pacientelor care îmi trec pragul pentru intervenții chirurgicale.

Este foarte important ca să poți să-ți înțelegi mai bine pacienții, să înțelegi că dincolo de o intervenție chirurgicală stau niște sentimente și să afli de fapt ce stă la baza acelor sentimente stă, nu știu, poate o frustrare reală a acelei femei, poate stă doar un moft la baza acelor sentimente. Și atunci poți să înțelegi dincolo de ceea ce se explică pacienta, de fapt ce simte și de ce alege să treacă printr-o intervenție chirurgicală, ca să poți să-i intermediezi, să poți să-i explici pacientei, să o faci să înțeleagă mai bine de ceea ce are nevoie sau de ceea ce poate ea nu are nevoie, poate doar crede că are nevoie”, a concluzionat Dr. Alexandra Filip, medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă.

