Un bărbat s-a pensionat la 32 de ani și explică metoda prin care a reușit asta. Acum trăiește viața la care a visat, în Thailanda

Naz Avo, fost dezvoltator de software din Ucraina, s-a pensionat la 32 de ani și trăiește în Thailanda FOTO: nazavo.com

La doar 32 de ani, un programator s-a retras din activitate și își trăiește viața la care a visat mereu, datorită unei metode controversate pe care a adoptat-o în anii în care a muncit.

Naz Avo, fost dezvoltator de software din Ucraina, face parte dintr-un număr tot mai mare de oameni care se alătură comunității FIRE (Independență Financiară, Pensionare Timpurie), formată din persoane care economisesc extrem de mult în timp ce investesc, cu scopul de a se pensiona mult mai devreme decât restul oamenilor.

Membrii comunității încep adesea prin a-și calcula numărul FIRE (de obicei, de 25 de ori cheltuielile anuale), care reprezintă suma de bani de care estimează că vor avea nevoie pentru a se pensiona fără să le lipsească nimic. Adepții FIRE retrag de obicei între 3% și 4% din economiile lor în fiecare an pentru a-și acoperi cheltuielile de trai în timpul pensionării.

Metoda FIRE este controversată și foarte puțini oameni reușesc în cele din urmă să se pensioneze devreme, dar Naz este unul dintre ei.

Acum își petrece timpul trăind în munții din Chiang Mai, în nordul Thailandei, și face toată ziua surfing, jiu-jitsu și yoga.

Naz spune că a muncit din greu și s-a asigurat că a cheltuit foarte puțin pentru a ajunge unde este, potrivit news.com.au.

După ce a câștigat o bursă guvernamentală americană în adolescență, a obținut un loc de muncă bine plătit într-o companie americană de dezvoltare software. „Am realizat că, trăind ca un student și având salariul unui dezvoltator de software, aș putea pune deoparte 60 până la 70% din salariu pentru investiții”, a spus el. „Așa că am trăit modest și am văzut cum contul meu devenea tot mai plin”.

Între 20 și 30 de ani, a încercat să cheltuiască cât mai puțin posibil, trăind cu 1.500 de dolari sau cel mult 2.000 de dolari pe lună. Din fericire, a putut lucra de la distanță, așa că a trăit în diferite părți ale lumii. Naz a stat în Polonia, SUA, Dubai, Spania, Portugalia, Germania, Indonezia, Malaezia, Thailanda, Sri Lanka și Noua Zeelandă, în timp ce salariul său era în dolari americani. Acest lucru a însemnat că avea destui bani pentru o viață bună mai ales în Asia. „Poți avea un apartament cu doar 500 de dolari și apoi să mănânci pachet luat de acasă și te poți încadra în buget”, spune el.

Estimează că apartamentul în care locuiește acum, care are un dormitor și toate cheltuielile incluse, l-ar costa aproximativ 3.000 de lire sterline (3.400 de euro) în Londra. Dar în Thailanda plătește 500 de dolari pe lună. Include servicii de curățenie, schimbatul lenjeriei, sală de sport, piscină, portar și pază 24 de ore.

Nu deține multe lucruri și singurul obiect scump, în afară de laptop, este un scuter, pe care l-a numit Susan. „Nu vreau să am posesiuni. Vreau să fiu liber. Cu cât deții mai multe, cu atât mai multe lucruri te posedă pe tine”, a spus el.

Acum își permite anumite extravaganțe, dar nu înseamnă mare lucru pentru el. „Anul trecut am fost la un resort de cinci stele de ziua mea”, a spus el. „A fost frumos. Ne-am distrat bine. Dar m-am simțit la fel de bine ca și la camping”.

Naz spune că a avut întotdeauna o mentalitate economă datorită trecutului său. „Am crescut în Ucraina în anii '90 și, deși nu aveam multe, aveam destul. Nu am cheltuit niciodată excesiv. Așa sunt eu”, a spus el.

În cele din urmă, a economisit suficient pentru a cumpăra un apartament în Ucraina și unul în Polonia, ambele fiind închiriate ca AirBnB-uri. Ambele îi oferă un venit pasiv. Restul banilor săi sunt investiți în fonduri. „Am investit în ETF-uri (fonduri tranzacționate la bursă). Obligațiuni și acțiuni. Este cel mai puțin complicat. Setezi și uiți. Funcționează pur și simplu”, a spus el.

Naz spune că investițiile sale îi aduc și mai mulți bani datorită locului în care trăiește acum. „În Thailanda este un sistem de impozitare teritorială”, spune el. „Portofoliul meu de acțiuni nu este impozitat. Crește mai repede decât pentru cineva care trăiește în Marea Britanie sau în Germania”.

Până la vârsta de 32 de ani, Naz a atins „numărul magic” - economii care însemnau că avea destul pentru a se pensiona. La acea vreme, câștiga aproximativ 120.000 de dolari pe an.

Așa că i-a spus șefului său că își dă demisia. Au încercat să-l păstreze, iar colegii săi au fost uluiți de faptul că se pensiona, dar Naz era hotărât. A închis laptopul, a urcat într-un avion spre Bangkok și a marcat momentul cu o petrecere de cinci zile.

„A fost ca o intrare grandioasă într-un nou capitol al vieții printr-o petrecere uriașă. M-am simțit groaznic după cinci zile. Am realizat că nu mai am 22 de ani. Dar am creat amintiri frumoase”, a spus el.

Naz spune că pensionarea timpurie nu a fost întotdeauna ușoară, iar primele săptămâni de libertate au fost dificile. „Suntem creaturi ale obișnuinței, iar obiceiul meu de lucru a fost distrus dintr-o dată”, a spus el. „Nu trebuia să fac nimic. A durat cam trei luni să mă liniștesc și să-mi retrag complet creierul de la gândurile despre muncă”.

Dar apoi a intrat în ritm și a petrecut dimineți liniștite la cafea sau citind și făcând surfing.

De asemenea, face sport, este pasionat de evenimente de anduranță și scrie pe blog despre aventurile sale.

Dându-și seama că mare parte din socializarea sa era cu colegii, a fost singur pentru o vreme. Dar curând și-a făcut alți prieteni și acum își petrece după-amiezele mergând cu scuterul în munți și luând prânzuri lungi.

Între timp, a început un nou proiect numit Feedback Pulse, un instrument pe care companiile îl pot folosi pentru a-și chestiona angajații. Este în curs de dezvoltare și lucrează la el cât și când dorește, și îi place asta.

Spune că ar putea reveni la muncă într-un rol mai formal dacă este necesar, dar spune că este „de neangajat” pentru că este atât de obișnuit cu libertatea pe care o are acum.