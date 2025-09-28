Un designer vestimentar a creat, la Londra, rochia cu urme de arsură care se vinde cu 200.000 de dolari. Cum i-a venit ideea

Robert Wun, un designer de modă născut la Hong Kong, dar care în ultimi 15 ani a trăit şi a lucrat la Londra, a creat rochia cu urme de arsură şi pete, care se vinde cu 200.000 de dolari. Sursa foto: Phil Clarke Hill/CNN via CNN Newsource

Robert Wun, un designer de modă născut la Hong Kong, dar care în ultimi 15 ani a trăit şi a lucrat la Londra, a creat rochia cu urme de arsură şi pete, care se vinde cu 200.000 de dolari, după ce a văzut că arsurile accidentale de țigară de pe propriile lui haine dau un "aer" inovator şi aparte, conform CNN.

Robert Wun a devenit un creator de modă de succes, recunoscut cu premii la nivel internaţional, dar al cărui drum spre notorietate a fost foarte dificil. În studioul său din capitala Angliei se produc rochii care costă până la 150.000 de lire sterline (aproximativ 200.000 de dolari). Evident, nu sunt orice fel de rochii, ci articole vestimentare născute din idei inovatoare.

A creat o rochie albă de mătase cu o trenă dramatică, mănuși pentru coate și o pălărie care ascunde fața, stropite cu vin roșu, paharul de vin ofensator fiind folosit ca recuzită pe podium.

În look-ul său de „mireasă arsă”, o rochie de mireasă și un voal de culoarea fildeșului impecabil sunt transformate în brânză elvețiană cu găuri de arsură, pe care Wun a spus că le-a creat cu un amestec de bețișoare parfumate, brichete și țigări (precum și tehnici de imprimare 3D pentru niște urme false de arsură, pentru a se asigura că cusăturile cheie nu se desfac).

Este o tehnică pe care avea să o exploreze ulterior, inclusiv într-un costum galben plisat în stilul anilor 1970, care va fi expus la Barbican.

Cum i-a venit ideea rochiei arse

Totuși, în ciuda faptului că aceste piese sunt accesibile doar pentru 1% din populație, mesajul lor este universal. Oricine poartă haine - fie că costă zeci de mii de lire sterline sau cincizeci - se poate identifica cu această frică de distrugere și poate aprecia frumusețea subversivă pe care Wun a creat-o. „Pur și simplu se potrivește cu fiecare persoană”, a spus el.

Fumător el însuși, Wun a fost inspirat să folosească focul ca tehnică vestimentară după ce a văzut arsurile accidentale de țigară pe care le-a provocat în propriile haine.