Un hotel de lux nu și-a spălat de peste 50 de ani un pahar de cocktail după ce Jacqueline Kennedy a fost acolo. FOTO: Getty Images

În 1967, la patru ani după asasinarea soțului ei, președintele John F. Kennedy, și după ce devenise cea mai cunoscută văduvă din lume, Jacqueline Kennedy a vizitat Cambodgia. Când a ajuns în capitala Phnom Penh, în plin război care avea să definească o generație, nu exista nicio îndoială cu privire la locul în care va fi găzduită: Hotel Le Royal, cea mai elegantă adresă din oraș, scrie CNN. După zeci de ani, hotelul păstrează încă intact paharul de picior lung din care Jacqueline a băut un cocktail creat special pentru ea: Femme Fatale.

Deschis în 1929 și inaugurat de regele Sisowath Monivong, hotelul și-a onorat cu adevărat numele.

Pentru a marca vizita fostei Prime Doamne, barmanul hotelului a creat un cocktail special: Femme Fatale. Realizat din coniac, șampanie și crème de fraise, decorat cu o floare de frangipani și servit într-un pahar cu picior lung, cocktailul este efervescent, elegant și perfect pentru a te ascunde de căldura și umezeala din Phnom Penh. Patru decenii mai târziu, multe lucruri s-au schimbat la hotel, însă Femme Fatale rămâne în meniul barului.

Povestea nu se oprește aici. După războiul civil devastator al Cambodgiei, o mare parte din obiectele prețioase ale hotelului au fost depozitate și uitate. Când proprietatea a fost cumpărată de grupul Raffles în 1996, un angajat ar fi descoperit chiar paharul din care Jacqueline Kennedy a băut cocktailul, recunoscut după urma de ruj rămasă pe margine, și l-a salvat în timpul lucrărilor de renovare. Astăzi, acel pahar, împreună cu câteva fotografii din călătoria fostei Prime Doamne la Phnom Penh, sunt expuse într-o vitrină din fața Elephant Bar.

Hotelul are chiar și o „Suită Kennedy”, unde un portret al acesteia veghează deasupra lenjeriilor albe imaculate și a podelelor din gresie răcoroasă. Pe o masă din hol se află un exemplar vintage al revistei Life despre vizita în Cambodgia, cumpărat de grupul Raffles de pe eBay, deschis la pagina dedicată evenimentului.

De la Primă Doamnă la celebritate mondială

„Eu numesc acea perioadă a ei drept una de tranziție”, spune Elizabeth J. Natalle, autoarea volumului Jacqueline Kennedy and the Architecture of First Lady Diplomacy, referindu-se la anii dintre plecarea din Casa Albă și recăsătorie.

În acel moment, Jacqueline Kennedy era, probabil, cea mai faimoasă femeie de pe planetă. Viața ei amoroasă era la fel de urmărită ca și ținutele ei.

Însoțită în călătoria din Cambodgia de David Ormsby-Gore, un aristocrat britanic și fost ambasador în Statele Unite, Jacqueline a vizitat complexul Angkor Wat, aflat pe lista UNESCO, în nordul țării. Deși și-au ținut relația departe de ochii publicului, scrisori scoase la licitație după moartea lor au dezvăluit profunzimea iubirii lor, inclusiv faptul că Jacqueline a refuzat cererea în căsătorie a lui Ormsby-Gore.

Natalle consideră că Jacqueline suferea de tulburare de stres post-traumatic nediagnosticată după ce asistase la asasinarea soțului său. Deși se temea să călătorească într-un convoi cu mașini decapotabile, similar celui în care se afla pe 22 noiembrie 1963, a acceptat să o facă drept gest de bunăvoință față de gazda sa, prințul Sihanouk.

Chiar dacă nu era politician, Jacqueline Kennedy exercita o formă aparte de influență, subliniază Natalle. Ca văduvă, avea o demnitate respectată, iar lipsa unui rol oficial îi oferea neutralitate.

„Puterea soft este antidotul politicii militare și al diplomației oficiale”, explică Natalle. „Primele doamne au o credibilitate aparte tocmai pentru că nu fac parte din guvern, nu au un rol oficial și nu sunt menționate în Constituție.”

Deși vizita ei în Cambodgia, în timp ce un război susținut de SUA făcea ravagii peste graniță, ar fi putut părea un gest politic, Jacqueline a insistat că venise doar pentru a vizita Angkor Wat și alte situri istorice.

Vacanța ei a fost, de fapt, o reprezentație atent pusă la punct. În Statele Unite, opoziția publică față de războiul din Vietnam atinsese apogeul, iar relațiile oficiale dintre Washington și Phnom Penh fuseseră întrerupte în 1965. Din acest motiv, Kennedy a avut nevoie de o invitație oficială din partea regelui pentru a intra în țară.

Logistica a fost, de asemenea, o provocare: nu existau zboruri directe între SUA și Cambodgia, o realitate valabilă și astăzi. În cele din urmă, a zburat cu un avion comercial până la Bangkok, iar de acolo a fost transportată la Phnom Penh cu un avion C54 al Forțelor Aeriene ale SUA, care primise permisiunea specială de aterizare.

Francofonă, Jacqueline îl ajutase pe soțul său în cariera politică prin traducerea cărților și discursurilor din franceză, inclusiv a materialelor despre Cambodgia, care făcuse parte din Indochina Franceză. Potrivit lui Natalle, era cunoscută pentru faptul că oferea interviuri jurnaliștilor francofoni în timpul călătoriilor sale, în timp ce îi evita pe cei vorbitori de engleză.

De asemenea, fusese mereu pasionată de istorie, artă și arhitectură, realizând vizite similare în Grecia și Spania în perioada ei „de tranziție”. „Era interesată de civilizațiile antice”, spune Natalle. „Angkor Wat făcea parte din acest interes, era modul ei de a-și lăuda gazdele și situl ca fiind ceva cu adevărat semnificativ.”

Un hotel care reflectă schimbările Cambodgiei

Situat lângă râul Tonle Sap și la doar câțiva kilometri de Palatul Regal, Hotel Le Royal a avut o istorie tumultuoasă.

A supraviețuit celei mai întunecate perioade din istoria modernă a Cambodgiei, când regimul maoist Khmerii Roșii a preluat puterea. Între 1975 și 1979, cel puțin 1,7 milioane de cambodgieni au fost uciși. Mulți au fost alungați din Phnom Penh sau au fugit în zonele rurale.

După căderea Khmerilor Roșii, hotelul a fost redenumit Solidarity Hotel și a găzduit jurnaliști și lucrători umanitari internaționali. Când grupul Raffles a cumpărat proprietatea în anii 1990, aceasta a primit numele actual: Raffles Hotel Le Royal.

De-a lungul decadelor, hotelul a rămas un reper esențial în Phnom Penh. Angelina Jolie, Charlie Chaplin și Charles de Gaulle s-au numărat printre oaspeții săi celebri.

În 2012, președintele american Barack Obama a vizitat Cambodgia, iar Raffles Le Royal a fost ultima oprire dintr-un turneu diplomatic în Asia de Sud-Est. Obama a fost fotografiat stând pe o canapea în hotel și vorbind la telefon, însă nu în suita Kennedy.