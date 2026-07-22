Un tânăr a renunțat la viața din SUA ca să trăiască într-un trib izolat din pădurea amazoniană și îi place foarte mult

6 minute de citit Publicat la 16:16 22 Iul 2026 Modificat la 16:16 22 Iul 2026

Justin Alvo, un american în vârstă de 23 de ani, s-a mutat în pădurea amazoniană ecuadoriană după ce s-a îndrăgostit de Maria, membră a tribului Shuar FOTO: Instagram/ Justin Alvo

Justin Alvo, un american în vârstă de 23 de ani, a renunțat la stilul său de viață modern pentru a trăi adânc în pădurea amazoniană ecuadoriană.

Tânărul a luat această decizie care i-a schimbat viața după ce s-a îndrăgostit de Maria, în vârstă de 22 de ani, membră a tribului Shuar, un grup indigen care locuiește în bazinul Amazonului din Ecuador și Peru.

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Deși familia și prietenii lui au avut mari rezerve în privința relației, Justin și-a urmat inima iar acum are un copil împreună cu Maria, potrivit Bored Panda.

De atunci, Justin a început să-și împărtășească pe YouTube experiența de adaptare la viața de zi cu zi a comunității Shuar.

„Sincer, chiar am crezut că aș putea fi răpit. Ne întâlneam în mijlocul pustietății”, a spus Justin.

Justin Alvo a cunoscut-o pe Maria în Ecuador, într-o călătorie pentru a-și redescoperi rădăcinile

În iulie 2026, Justin Alvo a dezvăluit că tatăl său a crescut într-o zonă izolată din estul Amazonului ecuadorian, numită Tres de Noviembre.

După ce a crescut, tatăl lui a părăsit regiunea în căutarea unei vieți diferite și a ajuns în Statele Unite, unde a cunoscut-o pe mama lui Justin într-un restaurant chinezesc.

Se pare că Justin și-a petrecut o mare parte din copilărie în orașele din regiunea amazoniană, însă nu a ajuns niciodată în adâncul junglei, acolo unde crescuse tatăl său.

La un moment dat, în ultimii doi ani, Justin a decis să călătorească în „orașele din junglă” din estul Ecuadorului pentru a afla mai multe despre copilăria și originile tatălui său și pentru a documenta cultura în care acesta crescuse.

Atunci a cunoscut-o pe Maria, care lucra ca bucătăreasă într-un restaurant din Amazon.

„Practic, i-am spus: «Hei, îmi place foarte mult de tine, ești foarte drăguță și vreau să fac documentare și videoclipuri despre poporul Shuar»”, a povestit Justin. „Ea a spus: «Da, hai să facem asta»”.

Maria i-a dat contul ei de Instagram, iar cei doi au comunicat o perioadă, apoi și-au schimbat numerele de WhatsApp și au stabilit să se întâlnească personal a doua zi pentru a filma un videoclip.

Justin a recunoscut că era nervos înaintea primei lor întâlniri oficiale. Și-a trimis chiar locația prietenilor, temându-se că urma să fie „răpit” după ce Maria l-a invitat în satul ei.

Membrii tribului Mariei l-au suspectat pe Justin că este traficant de organe

Intrarea în zona împădurită i s-a părut ca o aterizare într-o „lume extraterestră”, a recunoscut Justin. Nu știa ce plante, insecte sau animale să evite, dar știa că multe dintre ele puteau fi mortale.

Totuși, lucrurile au început curând să se schimbe.

Justin și Maria au simțit încă de la început o atracție reciprocă, în timp ce coborau spre un râu pentru a filma primul lor videoclip împreună. Se pare că Maria l-a îmbrăcat pe Justin într-o ținută tradițională , iar cei doi au filmat un material pentru canalul lui de YouTube.

Ulterior, s-au întâlnit frecvent pentru a crea conținut și, în cele din urmă, s-au îndrăgostit.

Reacția comunității Mariei a fost însă mai degrabă rezervată.

Jumătate dintre membrii familiei ei l-au plăcut imediat, fiind, se pare, „cuceriți” de disponibilitatea lui de a aduce cadouri și de dorința de a învăța despre cultura lor. Cealaltă jumătate credea că își câștiga banii prin „ceva sinistru”.

Unii membri ai tribului au ajuns chiar să suspecteze că era „traficant de organe” și că intenționa să le facă rău.

Membrii comunității l-au ajutat, de asemenea, să înțeleagă aspectele mai periculoase ale vieții în Amazon, inclusiv să recunoască un șarpe veninos endemic regiunii, numit macanche.

Justin a trecut prin mai multe momente de „șoc cultural” în primele zile petrecute alături de comunitatea Shuar

La început, lui Justin i-a fost destul de greu să se adapteze la viața din comunitatea Mariei.

La un moment dat, i s-a interzis să se apropie de femeile însărcinate după ce prinsese un boa, întrucât comunitatea considera șarpele unul dintre „animalele lor spirituale”.

I s-a spus că trebuia să fie „purificat”, de teamă că ar putea transmite „energie negativă” bebelușilor nenăscuți.

„Un alt șoc cultural a fost chicha, o băutură fermentată”, a povestit el. „Este făcută din rădăcină de manioc, femeile o mestecă timp de aproximativ cinci minute pentru a o înmuia, apoi o scuipă într-un recipient mare și o lasă să fermenteze aproximativ o săptămână. Astfel devine o băutură alcoolică”.

La început, băutura nu i-a plăcut, având în vedere modul în care este preparată, însă a băut-o ăentru că refuzul era considerat „lipsă de respect”. A avut „cea mai puternică durere de stomac din viața lui” și „diaree severă”, dar, după un an și jumătate, spune că a ajuns să o îndrăgească.

În ciuda dificultăților întâmpinate la început, Justin a spus că nu și-ar schimba această viață pentru cea pe care o avea înainte, o existență care consta în a se trezi, a merge la serviciu și a se întoarce acasă pentru a „trăi, practic, într-o cutie”.

Este fericit să trăiască în junglă, cu „papagali care zboară deasupra capului și maimuțe care urlă în fundal”.

Și-a adoptat chiar și un animal de companie, un pecar, un mamifer sălbatic pe care îl descrie drept „cea mai drăguță ființă” pe care a văzut-o vreodată. Pecarii adulți ajung, de obicei, la o lungime de aproximativ 90-120 de centimetri și cântăresc între 16 și 27 de kilograme.

Justin și Maria au devenit recent părinții unui băiețel, Oliver

Pe 9 iunie 2026, Justin și Maria au devenit părinții unui băiețel, pe care l-au numit Oliver. Nașterea a venit însă cu unele complicații, pe care cuplul le-a povestit ulterior pe YouTube.

Justin și Maria au dezvăluit într-un videoclip că data inițială estimată pentru naștere era 6 iunie, însă bebelușul nu s-a născut nici după alte două zile. În dimineața zilei de 9 iunie, Maria a observat că nu mai simțea copilul mișcându-se.

Cei doi au fost nevoiți să se grăbească la spital, iar Maria a fost supusă unei cezariene de urgență după ce medicii au constatat că bebelușul era poziționat incorect.

În timp ce majoritatea urmăritorilor l-au felicitat pe Justin pentru căsătorie și pentru faptul că a devenit tată, câțiva nu au fost de acord cu alegerile sale.

„Tipul și-a distrus viața”, a spus o persoană. Un alt comentator a scris: „L-a prins cu un copil”.

Unii au criticat faptul că Justin se referă în mod repetat la Maria ca la o fată „tribală” sau „amazoniană” în descrierile și imaginile de copertă ale videoclipurilor sale de pe rețelele de socializare.

Mai mult, câțiva l-au acuzat că „își însușește” cultura indigenă și că o „exploatează” pentru a obține clicuri și vizualizări.

În ciuda tuturor dificultăților întâmpinate de la mutarea în Amazon, Justin Alvo spune că nu regretă decizia de a-și lăsa în urmă viața din Statele Unite. El continuă să documenteze pe rețelele de socializare viața de zi cu zi a familiei sale și experiențele trăite alături de comunitatea Shuar.