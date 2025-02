Vacanța de coșmar a unei familii cu patru copii. Ce au găsit la cazare i-a șocat: „Erau frânghii, bice și cătușe”

O familie a avut parte de un adevărat șoc atunci când a ajuns la casa de vacanță. Foto: Getty Images

O familie a avut parte de un adevărat șoc atunci când a ajuns la casa de vacanță închiriată în Irlanda de Nord. Dormitoarele erau pline de jucării sexuale iar saltelele aveau sânge pe ele, relatează The Guardian.

Paul Norris (nume schimbat) și soția sa au rezervat casa cu cinci dormitoare, cu 300 de lire pe noapte, în Irlanda de Nord, pentru o vacanță de o săptămână alături de familia extinsă, inclusiv patru copii mici.

Norris a declarat că, la sosire, au găsit o saltea pătată de sânge, medicamente lăsate nesecurizate și un dormitor principal plin de jucării sexuale și echipament BDSM.

Fiul său de cinci ani, explorând cu entuziasm casa, a fost primul care a deschis un sertar din noptieră și a descoperit jucăriile sexuale și medicamentele, a povestit Norris.

„Am mutat rapid copiii în bucătărie, unde am găsit o sticlă deschisă cu lichid de vapat cu nicotină pe blat, apoi am verificat ce era în cealaltă noptieră și în dulap. Acestea conțineau și mai multe obiecte, inclusiv frânghii, bice, cătușe și tuburi de lubrifiant deja deschise”.

Casa nu fusese curățată și conținea tapițerie murdară și mâncare mucegăită.

Norris a trimis prin e-mail fotografii cu pastilele și jucăriile sexuale către Vrbo, parte a grupului Expedia, care a insistat că trebuie să reclame direct la proprietar. Un reprezentant al serviciului pentru clienți, într-un apel telefonic înregistrat și obținut de The Guardian, a susținut în mod repetat că implicațiile privind sănătatea și siguranța erau „minore” și că, prin urmare, Norris nu era eligibil pentru o rambursare.

Cum a justificat proprietarul dezastrul din casă

Norris a luat legătura cu proprietarul, care, potrivit acestuia, l-a amenințat că va fi acuzat de distrugerea proprietății dacă va insista asupra rambursării. Proprietarul a susținut că nu a apucat să facă curățenie deoarece poliția i-a împușcat câinele după ce acesta scăpase și mușcase pe cineva.

În cele din urmă, Vrbo a oferit familiei cazare la un hotel în timp ce proprietatea urma să fie curățată. Familia a refuzat și Norris a plătit 2.000 de lire pentru o casă rezervată prin Airbnb în apropiere.

Vrbo i-a rambursat costul rezervării inițiale în luna următoare, dar Norris susține că despăgubirea promisă nu a fost plătită și că proprietatea este în continuare listată pe platformă.

„Vrbo a refuzat să publice recenzia mea, dar i-a permis proprietarului să-mi acorde un rating de zero stele”, a declarat Norris. „Ceea ce am găsit în acea casă a fost de-a dreptul suprarealist, iar lipsa de sprijin ne-a făcut să ne simțim captivi. Am fost nevoit să petrec ore întregi în primele trei zile ale vacanței vorbind la telefon – în mare parte în așteptare – cu Vrbo, proprietarul și banca mea. Experiența ne-a ruinat complet vacanța.”

După ce The Guardian a contactat Vrbo, compania i-a oferit lui Norris o compensație de 1.000 de lire.

Un purtător de cuvânt al Vrbo a declarat: „Luăm foarte în serios sănătatea și siguranța oaspeților noștri și ne pare rău pentru experiența domnului Norris.

Așa cum am discutat, i-am oferit deja domnului Norris o compensație suplimentară, pe lângă rambursarea integrală a rezervării și a taxei de serviciu, totalizând peste 3.000 de lire. În plus, am aranjat și plătit pentru cazare alternativă. De asemenea, am contactat proprietarul pentru a discuta problemele de curățenie și siguranță. Ne evaluăm periodic politicile, iar echipa noastră de sănătate și siguranță reanalizează în prezent acest caz.”