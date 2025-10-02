Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată

Sophie Rain își compară veniturile cu starurile din NBA FOTO: Instagram/ Sophie Rain

Vedeta OnlyFans Sophie Rain, stabilită în Miami, care a câștigat 80.138.033,96 de dolari cu conținutul de pe platformă până acum, a făcut mărturisiri total neașteptate despre ea.

În vârstă de 20 de ani, ea spune că deocamdată nu are iubit și că, oricum, are o listă lungă de criterii pe care bărbații trebuie să le îndeplinească dacă vor o șansă cu ea.

Se consideră „cea mai inaccesibilă femeie din lume” și vrea ca potențialii pretendenți să facă mai mult decât „minimul necesar”.

„Nu sunt pretențioasă, doar refuz să mă mulțumesc cu mai puțin decât merit și nu accept energie minimă”, a spus Rain, conform New York Post.

„Oamenii cred că pentru că am succes, trebuie să vreau un iubit miliardar. Dar de fapt pe mine nu mă interesează asta, mă descurc foarte bine singură”.

Această reprezentantă a generației Z pare să fie înțeleaptă dincolo de vârsta ei, înțelegând că „aspectul se șterge, banii vin și pleacă, dar personalitatea rămâne pentru totdeauna”.

„Cerințele mele de netrecut sunt destul de simple: onestitate, ambiție și loialitate – și vreau să fie și amuzant. Dacă nu bifezi aceste patru criterii, nu ești alesul”, a afirmat tânăra de 20 de ani.

Având un job provocator, Rain nu va tolera să iasă cu un bărbat nesigur, care nu respectă ceea ce face.

„Am nevoie de cineva suficient de încrezător ca să știe că faptul că sunt online nu amenință relația noastră. Mi-ar plăcea să găsesc pe cineva care nici măcar să nu știe cu ce mă ocup și să mă cunoască așa cum sunt”.

Acest lucru poate fi dificil, având în vedere că ea este printre cei mai bine plătiți 0,01% utilizatori ai platformei și chiar are un fan care i-a arătat cât de mult o admiră virându-i 4,7 milioane de dolari în mai puțin de un an, a dezvăluit modelul în decembrie.

În ciuda faptului că este o vedetă de succes ce publică conținut destinat adulților, tânăra de 20 de ani este virgină și este mândră de asta.

„Nu cunosc mulți de vârsta mea care să mai fie virgini. Uneori mă simt cu adevărat ca o ciudată”, a spus ea. „Sexul este important, dar pentru mine, dragostea și angajamentul vin înainte, așa că vreau ca prima mea dată să fie cu soțul meu. Unii oameni cred că e demodat, dar eu o văd altfel”.

Rain își dorește o viață tradițională de familie: „Vreau un soț, copii, cine în familie, tot tacâmul”.

Sophie Rain, una dintre vedetele OnlyFans, a dezvăluit cifrele uluitoare ale veniturilor ei. Ea i-a spus YouTuberului David Dobrik, pe 26 august, că a strâns 82 de milioane de dolari în doar un an și jumătate. Ea a menționat că suma de 43 de milioane câștigată în 2024 aproape că s-a comparat cu salariul de 56 de milioane al lui LeBron din același același an.