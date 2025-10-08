”Viața e prea scurtă doar ca să muncim”. La 37 de ani, Florence a renunțat la un salariu cu 5 zerouri și a ales ”mini-pensionarea”

Florence Poirel câștiga aproximativ 390.000 de dolari pe an în Zurich, ca manager senior de programe la Google, când a decis să-și dea demisia în 2024. Acum, la 37 de ani, ea spune că a muncit suficient și că își dorește doar să petreacă timp de calitate cu oamenii pe care îi iubește, scrie CNBC.

„Mi-am dat seama cât de important este timpul de calitate petrecut cu oamenii pe care îi iubesc”, a spus ea, explicând de ce și-a dat demisia.

Printre aceștia se află și partenerul ei, Jan, coleg la Google, cu 17 ani mai în vârstă decât ea. După ce s-au cunoscut în 2017, Poirel a realizat că trebuie să regândească ideea tradițională a pensionării. „Nu puteam pur și simplu să aștept până la pensie ca să mă bucur de timpul petrecut cu el, pentru că el ar fi fost mult mai în vârstă atunci”, spune ea.

Florence a fost mereu o persoană chibzuită financiar, dar faptul că a conștientizat trecerea timpului a făcut-o să aplice planul „financial independence, retire early” (independență financiară, pensionare timpurie), care încurajează economiile și investițiile pentru a putea renunța la muncă mai devreme.

„Atunci mi-am dat seama că nu mai trebuia să continui să urc acea scară. Ajunsesem într-un punct în care era suficient – și eram fericită și liberă să fac altceva”, spune ea.

Până în ianuarie 2024, Poirel economisise aproximativ 1,5 milioane de dolari, iar în aprilie același an, ea și Jan și-au dat demisia. Poirel numește această pauză o „mini-pensionare”. Și-a pus deoparte suficienți bani pentru a acoperi 18 luni de cheltuieli, deși nu are planuri clare privind momentul sau chiar dacă se va întoarce vreodată la un loc de muncă cu normă întreagă.

„Nu sunt deloc nerăbdătoare să revin în câmpul muncii”, spune ea. „Credeam că până acum aș fi fost, dar îmi place foarte mult viața de zi cu zi pe care am creat-o în această mini-pensionare.”

Disponibilitatea lui Poirel de a face schimbări radicale nu este ceva nou. În 2013, lucra într-un post de marketing în Belgia, care nu-i plăcea. În drum spre casă, după o săptămână lungă, i-a spus unui coleg că se simte neîmplinită, iar acesta i-a răspuns - „cine nu riscă, nu câștigă.” Cuvintele i-au rămas în minte tot weekendul. Poirel spune că și-a dat seama că are nevoie de „curajul de a face ceva diferit” pentru a fi fericită. Luni dimineață, și-a dat demisia.

A decis să se mute la Dublin, Irlanda, un centru tehnologic al Europei, fără un loc de muncă și fără cunoștințe acolo. La scurt timp după ce a ajuns, a obținut un contract la Google, unde câștiga aproximativ 60.000 de dolari, lucrând în domeniul siguranței și moderării conținutului, începutul carierei sale în companie.

Riscul a meritat. A petrecut mai bine de un deceniu la Google, avansând constant în echipe noi și fiind promovată. În 2017, s-a transferat de la Dublin la Zurich, unde a trecut în roluri de management de proiect și, în cele din urmă, în poziții de conducere superioare, ajungând la un salariu de 390.000 de dolari până în 2024.

„Mini-pensionarea” și economii de 1,5 milioane de dolari

După ce și-a atins obiectivul de economii de 1,5 milioane de dolari în ianuarie 2024, tot ce i-a mai rămas a fost să decidă când să facă pasul. Pentru cineva care se descrie ca nefiind adepta riscului când vine vorba de bani, nu a fost ușor să renunțe la un salariu atât de mare. „Să spui nu unui astfel de venit poate fi, cu siguranță, intimidant”, spune Poirel.

Însă nu a privit înapoi. Acum, își petrece zilele înotând în Lacul Zurich, oferind consiliere profesională femeilor și călătorind în străinătate alături de Jan. „Credeam că mă voi plictisi foarte repede. Dar acum a trecut un an și jumătate și încă nu am avut niciun moment de plictiseală”, spune ea.

Deși s-ar putea întoarce la muncă, acest lucru se va întâmpla în condițiile ei – fie cu jumătate de normă, fie doar făcând ceva care îi aduce satisfacție. În orice caz, se simte norocoasă că a economisit suficient pentru a-și permite această alegere.

„Viața este prea scurtă și prea frumoasă, și este trist să petrecem cea mai mare parte a timpului muncind, când putem petrece acel timp în natură, cu prietenii, familia, oamenii dragi, și făcând lucruri care ne aduc cu adevărat fericire”, spune Poirel.