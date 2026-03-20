Adevărul despre igiena dentară: mituri care îți pot distruge zâmbetul

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Orale, specialiștii trag un semnal de alarmă privind importanța prevenției și a igienei dentare corecte. Invitată în cadrul rubricii Sfat de sănătate, medicul stomatolog Denisa Tutunaru a explicat care sunt cele mai răspândite mituri în rândul pacienților și de ce acestea pot duce la probleme serioase de sănătate.

Unul dintre cele mai întâlnite mituri este legat de vizita la stomatolog doar în caz de durere. Medicul atrage atenția că lipsa durerii nu înseamnă absența problemelor: „Dacă nu ne doare, nu înseamnă că nu avem probleme stomatologice. Controalele regulate ne scutesc de complicații, dar și de costuri foarte mari și de durere”, a explicat specialistul.

Un alt mit frecvent este cel legat de detartraj. Mulți pacienți cred că această procedură afectează dinții, însă realitatea este diferită: „Foarte fals. Tartrul acoperă suprafața dintelui, iar sensibilitatea poate apărea temporar după detartraj. Dacă nu îl facem, lucrurile se complică mult mai mult pe termen lung”, a precizat medicul, subliniind că procedura modernă cu ultrasunete este nedureroasă.

Nici periajul agresiv nu este o soluție pentru o igienă mai bună. Din contră, poate afecta smalțul: „Nu înseamnă că dacă punem o presiune mare pe dinți ne curățăm mai bine. Contează tehnica și folosirea unei periuțe soft sau electrice cu senzori de presiune”, a mai explicat medicul.

În ceea ce privește albirea dentară, specialistul avertizează asupra produselor folosite fără recomandare medicală: „Albirea dentară făcută într-un mediu controlat nu strică dinții. Însă benzile sau produsele cumpărate online pot afecta gingiile și pot duce la probleme precum parodontoza”, a spus aceasta.

Un semnal important este și sângerarea gingiilor, pe care mulți o consideră normală: „Nu este normal să avem nici măcar o mică sângerare gingivală. Este un semn că trebuie să mergem la medicul stomatolog”, a mai spus medicul stomatolog.

De asemenea, pacienții cu fațete sau lucrări dentare nu sunt scutiți de igienă riguroasă: „Trebuie să avem chiar mai multă grijă, pentru că pot apărea carii ascunse sau probleme gingivale”, a explicat medicul.

În privința radiografiilor dentare, temerile legate de radiații sunt nejustificate în prezent: „O radiografie panoramică este comparabilă cu 10 minute de vorbit la telefon, iar un computer tomograf cu o oră de zbor. Sunt complet sigure cu tehnologia actuală”, a precizat specialistul.

Un alt mit periculos este cel legat de dinții de lapte: „Dinții temporari au efecte permanente. Dacă nu sunt tratați, pot afecta dezvoltarea dinților definitivi și chiar sănătatea generală”, a subliniat medicul.

Specialiștii reamintesc că afecțiunile dentare, precum cariile și boala parodontală, sunt printre cele mai răspândite boli la nivel global, fiind strâns legate de stilul de viață și igiena orală. Prin urmare, controalele regulate și o îngrijire corectă rămân esențiale pentru menținerea sănătății.