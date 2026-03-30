Caravana „Fără Diabet” a ajuns în mediul rural: medicii au adus consultațiile direct în comunitate, la Tomești

Campania națională „Fără Diabet" a ajuns în comuna Tomești, județul Timiș.

Campania națională „Fără Diabet” continuă să scoată la lumină provocările majore din sistemul medical rural. Un nou material realizat de Asociația Caravana cu Medici, în comuna Tomești, județul Timiș, evidențiază rolul esențial al medicului de familie, dar și dificultățile cu care se confruntă pacienții în accesarea serviciilor medicale de specialitate.

În lipsa infrastructurii și a transportului către orașe, mulți localnici ajung rar la medicii specialiști. Soluția propusă de caravanele medicale este simplă și eficientă: aducerea actului medical direct în comunitate.

„Suntem printr-o acțiune în comuna Tomești din județul Timiș. Până în prezent am consultat 100 de pacienți, însă activitatea noastră continuă. Aceste două zile ne-au demonstrat importanța campaniei ‘Fără Diabet’. Am întâlnit valori ale glicemiei de peste 400 mg/dl, dar și pacienți cu diabet necontrolat”, a spus medicul Anca Duducea. Aceasta a subliniat că, pe lângă consultații, echipa oferă educație medicală și sprijin pentru integrarea pacienților în programul național de diabet.

Medicii atrag atenția că, în mediul rural, medicul de familie rămâne „ancora de sănătate a comunității”, chiar dacă numărul acestora este în scădere. Caravana vine în completarea acestui rol, facilitând accesul pacienților la specialiști fără a mai fi nevoie de deplasări dificile.

Medicul de familie din Tomești, implicat activ în organizarea acțiunii, vorbește despre relația apropiată cu pacienții: „Nu e ușor, dar e frumos. Sunt aici de o viață. Deja sunt familiarizată cu patologia fiecăruia, le cunosc toate amănuntele din viața lor. Suntem ca într-o familie.”

Totuși, una dintre cele mai mari provocări rămâne convingerea pacienților să meargă la controale preventive. „Încerc să abordez pe fiecare în felul lui de a înțelege situația. Dar mă lovesc des de reacția: ‘De ce să mă duc dacă nu mă simt rău?’”, explică medicul.

Principalul obstacol identificat este accesibilitatea: „Vorbim de lipsa transportului, iar anumite specialități medicale sunt disponibile doar la Timișoara. Pacientul, din comoditate sau din cauza altor priorități, inclusiv materiale, amână consultul.”

În ciuda acestor dificultăți, impactul caravanei este considerabil. „Cu siguranță a adus valoare în comunitate și mă bucur că ați făcut efortul să vă ocupați de pacienții mei”, a mai declarat medicul de familie.

Campania „Fără Diabet” demonstrează că soluțiile concrete pot veni prin colaborare și implicare directă în comunitățile vulnerabile, acolo unde nevoia de servicii medicale este cea mai mare.

