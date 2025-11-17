De ce este considerat virusul HPV principalul factor de risc în apariția cancerului de col

2 minute de citit Publicat la 09:31 17 Noi 2025 Modificat la 09:31 17 Noi 2025

Vaccinarea anti-HPV este asigurată gratuit pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani / Sursa foto: Getty Images

Infecția cu HPV rămâne unul dintre cei mai importanți factori implicați în apariția afecțiunilor oncologice ginecologice, avertizează specialiștii. De multe ori, virusul trece neobservat, însă anumite tulpini pot provoca modificări celulare care, netratate, pot evolua spre cancer de col uterin. Medicul Paul Stanciu a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, care sunt riscurile reale și ce soluții eficiente de prevenție avem la îndemână.

„HPV-ul nu este doar un singur virus, este un grup de peste 200 de virusuri extrem de răspândite”, a explicat medicul. „Ele se transmit în special pe cale sexuală. Majoritatea infecțiilor trec de la sine prin activarea sistemului imunitar, dar unele tulpini – cele cu risc înalt – pot persista și pot modifica treptat celulele de la nivelul colului uterin. Practic, fără infecția aceasta persistentă cu HPV nu apare cancerul de col uterin.”

Vaccinarea anti-HPV, cea mai eficientă metodă de prevenție

Cea mai importantă armă în prevenirea cancerului de col uterin rămâne vaccinul HPV, susține medicul Paul Stanciu. „Vaccinarea anti-HPV este de departe una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a cancerului. Vaccinurile moderne, cum este Gardasil, previn infecția cu principalele tulpini oncogene”, afirmă specialistul. Acesta subliniază că vaccinarea este ideal să fie efectuată între 9 și 13–14 ani, înainte de debutul vieții sexuale, însă poate fi recomandată și ulterior, în funcție de vârstă și factorii de risc.

„Este o măsură sigură și cu beneficii demonstrate la nivel global. În Marea Britanie, incidența cancerului de col uterin a fost redusă cu aproape 90% la fetele tinere”, a punctat medicul.

Screeningul salvează vieți

Pe lângă vaccinare, testările periodice rămân esențiale. „Testul Babeș-Papanicolau și testarea HPV pot depista leziunile în stadii în care sunt complet vindecabile.” Testarea primară HPV este recomandată o dată la 3 ani femeilor între 25 și 29 de ani și o dată la 5 ani femeilor între 30 și 65 de ani. Dacă testarea HPV nu este disponibilă, se poate realiza testul Babeș-Papanicolau, dar la intervale mai mici, de unul până la trei ani.

Ce facem dacă rezultatul HPV este pozitiv?

În cazul unui test HPV pozitiv, medicul spune că primul pas este evaluarea corectă a riscului. „Decizia depinde în primul rând de gradul leziunii, dar și de alți factori precum vârsta pacientei sau dorința de a păstra fertilitatea”, explică medicul Stanciu. „Leziunile ușoare se monitorizează adesea, pentru că multe se vindecă spontan. Leziunile moderate sau severe necesită în multe cazuri tratament excizional pentru a preveni progresia spre cancer.”

Specialistul subliniază că tratamentul este unul personalizat, adaptat fiecărei paciente: „Nu există un tratament standard pentru toată lumea. Este o abordare bazată pe stratificarea riscului.”

Există 150-200 de tipuri de HPV cunoscute

15 - risc ridicat: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 , 73, 82

3 - risc ridicat probabil: 26, 53, 66

12 - risc scăzut: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, CP6108

Doze de vaccin anti HPV necesare

< 15 ani: 2 doze - doza 1 la 11-12 ani (poate începe și la 9 ani)

>15 ani: 3 doze (inclusiv la persoanele cu sistem imunitar slăbit)