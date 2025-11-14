Diabetul, boala ignorată care schimbă vieți. "Nu doare, dar ne afectează în tăcere"

O persoană cu diabet foloseşte un glucometru. Foto: Getty Images

De Ziua Mondială a Diabetului, marcată anual pe 14 noiembrie, medicii atrag atenția asupra unei boli care afectează în tăcere peste un milion de români.

Invitată în cadrul rubricii Sfat de sănătate, medicul Daniela Stegaru a subliniat că această zi este esențială pentru a aminti importanța prevenției. „Ziua de 14 noiembrie este Ziua Mondială a Diabetului. Sunt deja peste 30 de ani de când Federația Internațională a Diabetului, alături de Organizația Mondială a Sănătății, a recunoscut necesitatea acestei zile, în care încercăm să atragem atenția atât asupra pacienților diagnosticați, cât și asupra faptului că putem preveni apariția diabetului zaharat”, a explicat medicul.

Medicul a atras atenția că diabetul de tip 2 poate fi prevenit, spre deosebire de diabetul de tip 1, care este o boală autoimună. „Peste 95% dintre pacienții cu diabet din România sunt cei cu diabet zaharat de tip 2. Spunem că se poate preveni pentru că există factori de risc care predispun o persoană la apariția acestei boli”, a declarat ea. Printre acești factori, specialistul a menționat istoricul familial: „Prezența în familie a diabetului zaharat de tip 2 face ca persoana respectivă să aibă un risc de șase ori mai mare de a dezvolta boala”. La aceștia se adaugă obezitatea, dislipidemia și hipertensiunea arterială, elemente ale sindromului metabolic.

Un indicator simplu pe care îl poate verifica oricine acasă, spune medicul, îl reprezintă circumferința abdominală. „O circumferință abdominală de peste 80 cm la femei și peste 94 cm la bărbați semnifică obezitate abdominală. Poate fi unul dintre primele elemente care ne atrag atenția că ne îndreptăm către sindrom metabolic și că poate apărea diabetul zaharat de tip 2”, a precizat medicul.

Deși diabetul nu doare, există semne care trebuie să trimită imediat pacientul la medic. „Atunci când ni se usucă gura, bem mai multă apă, urinăm mai des sau mâncăm mai mult, iar cu toate acestea ne simțim slăbiți, acestea sunt semnale care necesită un consult medical”, a explicat specialista.

În ceea ce privește evoluția bolii, medicul a clarificat un aspect important: „Diabetul nu se vindecă. Este o boală cronică”. Totuși, există speranță pentru persoanele diagnosticate cu diabet de tip 2. „În ultimii ani se vorbește din ce în ce mai mult despre remisiunea diabetului zaharat de tip 2. Studiile arată că o scădere în greutate de peste 15% în primii cinci ani de la diagnostic poate induce remisiunea pentru cinci până la zece ani”, a spus ea.