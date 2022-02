Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Dieta pentru longevitate

"Un nou studiu publicat în jurnalul PLOS Medicine a constatat că schimbarea dietei ar putea adăuga până la 13 ani la viață.. Pentru a ajunge la rezultatul studiului, cercetătorii din Norvegia au creat un model a ceea ce s-ar putea întâmpla cu speranța de viață a unui bărbat sau a unei femei dacă ar înlocui o dietă tipică occidentală - una cu carne roșie și alimente procesate - cu o dietă optimizată, plină de fructe, legume, leguminoase, cereale integrale și nuci.

Potrivit studiului, o femeie care a început să mănânce optim la vârsta de 20 de ani și-ar putea crește durata de viață cu puțin peste 10 ani, în timp ce un bărbat de aceeași vârstă ar putea adăuga 13.

Această schimbare a stilului de viață nu crește doar longevitatea tinerilor - o femeie. a începe dieta la 60 de ani i-ar putea crește durata de viață cu 8 ani, iar un bărbat care începe la 60 de ani ar putea adăuga aproape 9 ani. În plus, bărbații și femeile în vârstă de 80 de ani ar putea câștiga cu 3,5 ani în plus față de speranța lor de viață în urma modificărilor dietei.

Dintre alimentele incluse în dieta optimizată, cele mai notabile câștiguri în longevitate au fost găsite în urma consumului mai multor leguminoase, inclusiv fasole, mazăre și linte, precum și cereale integrale, nuci, migdale, nuci și fistic. În plus, consumul mai puțin de carne roșie și procesată, cum ar fi slănină, cârnați și carne de delicatese, este, de asemenea, legat de o viață mai lungă, potrivit studiului.

Din punct de vedere alimentar, exista cateva ingrediente care nu trebuie sa lipseasca din dieta unei persoane care doreste sa-si pastreze cat mai mult sanatatea.

Fibrele alimentare – sunt esentiale pentru sanatatea colonului si in acelasi timp ajuta la scaderea nivelului colesterolului si stabilizeaza valoarea glicemiei. Fibrele se gasesc in fructele proaspete, in tarate si in legumele cu frunze verzi iar un aport zilnic de 30-40 g ar fi suficient.

Antioxidantii naturali – nu trebuie sa lipseasca de alimentatie pentru ca ei sunt cei care se lupta cu radicalii liber, cauza pricipala a imbatranirii si aparitiei imbolnavirii. Sursele de antioxidanti sunt numeroase si aproape de noi: fructele proaspete, legumele proaspete de culoare cat mai inchisa, ceaiul verde, semintele de susan, etc.

Uleiul de masline si usturoiul – sunt doua ingrediente care fac mancarea mai delicioasa si mai sanatoasa. Uleiul de masline are in compozitia lui grasimi mononesaturate care ajuta la scaderea incidentei bolii cardiace, in special folosit crud in salate si adaugat in mancare dupa aceasta a fost preparata. Usturoiul este bogat in alilsulfide, contine peste 100 de compusi chimici cu proprietati terapeutice fiind un ingredient gustos dar si un aliment-medicament folosit de secole. Astfel el ajuta la scaderea colesterolului, normalizarea presiunii arteriale si din cele mai vechi timpuri a fost considerat un antibiotic natural.

Apa – este componenta primordiala a organismului uman si de aceea nu trebuie uitata. Hidratarea zilnica trebuie sa fie completa si acest lucru se poate asigura consumand 40 ml/kg corp/zi.