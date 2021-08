Dieta Săptămânii cu Lygia Alexandrescu. Dieta după concediu

Ne intoarcem la serviciu si avem nevoie de energie pentru o buna eficienta, iar o dieta fada sau de infometare ar fi cea mai neadecvata alegere. Si asta pentru ca rezultatele se obtin rapid, insa ele nu sunt de durata.

Dupa vacanta e indicat sa se revina la o dieta echilibrata, usor redusa caloric, pentru a corecta efectul exceselor alimentare din aceasta perioada. Din dieta intregii familii nu trebuie sa lipseasca legume si fructele proaspete, cereale integrale bogate in fibre, proteinele de natura superioara si lactate fermentate (chefirul, sana, laptele batut).

Dieta zilnica trebuie sa fie impartita in 3 mese principale si doua gustari de fructe iar intre mese sa se consume din abundenta lichide care hidrateaza: apa si ceai neindulcit. Gustarea de fructe de dimineata poate fi formata din fructe mai dulci, cu indice glicemic superior, iar cea de dupa amiaza din fructe mai acre.

Miscarea joaca un rol esential in activarea metabolismului si de aceea macar activitatile fizice de rutina (mers pe jos, urcat scari, plimbare in parc) trebuie practicate.

In ceea ce priveste modul de alimentatie in vederea slabirii si a mentinerii greutatii corporale in aceasta perioada, se pot face cateva recomandari usor de aplicat:

Reducerea grasimilor – grasimile au aport caloric de doua ori mai mare decat proteinele sau carbohidratii iar excesul de grasime alimentara se transforma in grasime corporala.

Limitarea alimentelor de tip fast food

Limitarea zaharului din dieta – acesta impiedica slabirea mai mult decat orice alt aliment interzis.

Eliminarea alcoolului sau macar reducerea la maxim a aportului de alcool – acesta inhiba metabolismul lipidelor si produce mari cantitati de toxine.

Hidratarea cimpleta consumarea a 30 ml apa/kg corp zilnic – ajuta la eliminarea toxinelor din organism, ajuta la digestie si stimuleaza metabolismul bazal.

Evitarea alimentelor sarate – sarea favorizeaza retentia hidrica.

Evitarea mancatului pe fuga sau la televizor – in acest fel nu va exista control nici asupra cantitatii, nici asupra calitatii alimentelor.

Preferarea alimentelor crude in locul celor gatite – tot ce e crud se digera mai usor si aduce corpului cantitati mari de enzime benefice organismului.

Consumarea legumelor, fructelor, a lactatelor degresate, a cerealelor integrale si a proteinelor cu aport mic de grasimi reprezinta singura solutie pentru mentinerea siluetei si a starii de sanatate. Si prin combinarea corespunzatoare a scestor alimente benefice se poate slabi usor, sanatos si fara effort chiar si toamna.

Femeile resimt cel mai acut cele cateva kg depuse in concediu si nevoia de revenire la silueta si garderoba de birou implica o strategie clara si rapida a stilului de viata dupa vacanta.

Hidratarea este ingredientul cheie care mentine echilibrul hidric si termic al corpului. Fiind cald afara trebuie marita cantitatea de apa consumata indiferent de nivelul de efortul fizic depus.

Dieta trebuie sa contina alimente usoare, bogate in nutrienti si sarace in grasimi: carne de peste, ou fiert, branza nesarata, salate, fructe proaspete si cantitati limitate de paine cu secara.

Barbatii trebuie sa evite bauturile alcoolice, carbogazoase si in special pe cele cu aport de cafeina si zahar. Pentru hidratare nu trebuie baute lichide foarte reci – ele nu ajuta in mod real sa ne racorim pe perioada verii.

Alimentele condimentate (iuti si sarate) e indicat sa fie limitate. Proteinele sunt substantele care dau energie, ajuta tesuturile sa creasca si sa se regenereze iar barbatii au nevoie de mai mult de 1 g de proteina per kg corp per zi.

Copiii sunt organisme in crestere si au nevoi nutritionale crescute. Totusi cateva reguli ar trebui stabilite pentru a avea un echilibru nutritional. Este necesara limitarea numarului de calorii provenite din lichidele pe care le consuma copilul. Incurajarea activitatii fizice zilnice trebuie sa fie de asemenea o prioritate:

Este importanta limitarea timpului acordat televizorului si calculatorului si evitarea consumului de alimente in timpul acestor activitati.

