Efectele secundare ale antidepresivelor asupra sănătății fizice, clasificate pentru prima dată: „Există diferențe mari între ele”

Cercetătorii au analizat impactul fizic pe care antidepresivele îl au asupra pacienților. Sursa foto: Getty Images/ Zdenek Macat

Efectele secundare ale diferitelor antidepresive au fost clasificate pentru prima oară, dezvăluind diferențe semnificative între medicamente, potrivit BBC. Cercetătorii au analizat impactul fizic pe care aceste pastile îl au asupra pacienților în primele opt săptămâni de la începutul tratamentului. Unele au determinat creșteri în greutate de până la 2 kg sau variații ale ritmului cardiac de până la 21 de bătăi pe minut.

Cercetătorii avertizează că diferențele mari între efectele secundare pot influența starea de sănătate a pacienților și capacitatea lor de a urma tratamentul prescris.

Primul studiu care oferă un clasament clar al efectelor secundare în tratamentul cu antidepresive

Aceștia au subliniat că nimeni nu ar trebui să întrerupă tratamentul citind aceste informații, însă au cerut ca antidepresivele să fie mai bine adaptate nevoilor fiecărui pacient.

„Există diferențe mari între antidepresive, iar acest lucru este important nu doar pentru pacienți individuali, ci și pentru că un număr mare de oameni le iau, iar chiar și schimbări modeste pot avea un impact semnificativ la nivelul întregii populații”, a spus profesorul Oliver Howes, unul dintre cercetători.

Se știa deja că antidepresivele afectează sănătatea fizică. Studiul realizat de King's College London și Universitatea Oxford este primul care oferă un clasament clar, astfel încât efectele medicamentelor să poată fi comparate ușor.

Echipa a analizat 151 de studii privind 30 de medicamente utilizate frecvent în tratarea depresiei, cu date de la peste 58.500 de pacienți.

Nu toți pacienții dezvoltă efecte secundare, dar în medie, rezultatele publicate în revista medicală The Lancet au arătat:

Un tratament de opt săptămâni cu agomelatină a fost asociat cu o scădere în greutate de 2,4 kg, în timp ce maprotilina a dus la o creștere în greutate de aproape 2 kg

O diferență de 21 de bătăi pe minut între fluvoxamină, care încetinește ritmul cardiac, și nortriptilină, care îl accelerează

O diferență de 11 mmHg în tensiunea arterială între nortriptilină și doxepină

„Este clar că niciun antidepresiv nu este identic cu altul”, a spus dr. Atheeshaan Arumuham, de la King's College London.

Aceste diferențe se pot cumula și pot deveni relevante din punct de vedere clinic, crescând riscul de infarct sau accident vascular cerebral.

Asta înseamnă că chiar și persoane cu același diagnostic pot fi mai potrivit tratate cu antidepresive diferite, în funcție de preferințele lor și de alte afecțiuni medicale.

Dr. Toby Pillinger a declarat la BBC Radio 4, în emisiunea Today: „Majoritatea studiilor pe care le-am analizat au fost de durată relativ scurtă. Am luat în considerare opt săptămâni, și chiar și în acest interval am observat modificări semnificative ale parametrilor de sănătate fizică, care, în opinia noastră, au relevanță clinică.”

„Ultimul lucru pe care mi-l doresc este ca această informație să sperie oamenii”, a adăugat el. „Vreau ca ea să îi încurajeze pe oameni să ia inițiativa și să se implice în luarea deciziilor împreună cu medicul.”

Ce antidepresiv este potrivit pentru mine?

Într-un scenariu ipotetic, Sarah (32 de ani), John (44 de ani) și Jane (56 de ani) au primit același diagnostic de depresie și li s-a recomandat tratament cu antidepresive.

Însă fiecare dintre ei vrea să evite un anumit efect secundar:

Pentru Sarah, prioritatea este evitarea creșterii în greutate

John are deja hipertensiune

Jane are colesterolul crescut

Dr. Pillinger, care a lucrat la acest studiu, spune că fiecăruia i s-ar recomanda un medicament diferit.