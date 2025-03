Înlocuirea untului cu unele uleiuri vegetale reduce semnificativ riscul de deces, arată un nou studiu: Care sunt cele mai sănătoase

Ulei de soia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Schimbarea consumului zilnic de unt cu anumite uleiuri vegetale poate contribui la reducerea riscului de deces, potrivit unui nou studiu, citat de CNN. Aceste constatări sfidează tendința în creștere din social media care atacă uleiurile de semințe în favoarea untului și grăsimilor animale.

Mulți influenceri au susținut afirmații similare, inclusiv Dr. Paul Saladino, care promovează o dietă bazată pe animale și a adunat 2,6 milioane de urmăritori pe Instagram.

„Untul este un aliment sănătos cu substanțe nutritive uimitoare”, a declarat el într-o postare, adăugând că untul este bun pentru intestin, creier, sănătatea cardiovasculară și sănătatea și vitalitatea generală.

„Pe internet circulă un mit conform căruia untul este o grăsime sănătoasă”

Dovezile nu susțin acest punct de vedere, potrivit coautorului studiului Walter Willett, profesor de epidemiologie și nutriție la Harvard T.H. Chan School of Public Health din Boston.

„Dintr-un motiv care nu îmi este clar, pe internet circulă un mit conform căruia untul este o grăsime sănătoasă, dar nu există nicio dovadă bună care să susțină acest lucru”, a declarat, prin e-mail, Willett, autor a peste 2.000 de articole și numeroase cărți și care și-a petrecut 40 de ani studiind impactul dietei asupra dezvoltării bolilor majore.

Cea mai recentă cercetare a lui Willett și a echipei sale a arătat că un consum mai mare de unt a fost asociat cu un risc de mortalitate cu 15% mai mare, în timp ce un consum mai mare de uleiuri vegetale - inclusiv ulei de soia, canola și măsline - a fost legat de o reducere cu 16% a mortalității totale, potrivit studiului publicat joi în revista JAMA Internal Medicine.

În plus, înlocuirea zilnică a doar 10 grame de unt cu aceste uleiuri vegetale a fost asociată cu un risc cu 17% mai mic atât de mortalitate totală, cât și de decese legate de cancer.

„17% este o schimbare destul de mare, mai ales atunci când ne uităm la perspectiva sănătății publice”, a declarat Dr. Yu Zhang, coautor al studiului și cercetător la Channing Division of Network Medicine de la Brigham and Women's Hospital. „Imaginați-vă câte decese putem reduce în rândul populației generale”.

Comparație între unt și uleiurile pe bază de plante

Studiul a analizat 33 de ani de date dietetice de la mai mult de 221.000 de participanți la Nurses' Health Study (NHS), Nurses' Health Study II (NHS II) și Health Professionals Follow-up Study.

Participanții și-au raportat singuri obiceiurile alimentare la fiecare patru ani, permițând cercetătorilor să urmărească schimbările în timp și să calculeze mediile de consum pe termen lung. Cercetătorii și-au ajustat rezultatele pentru a ține cont de variabile precum vârsta, indicele de masă corporală (IMC), statutul de fumător, aportul caloric total, precum și alte modele alimentare, utilizând Indicele alternativ al alimentației sănătoase.

Consumul de unt a inclus orice cantitate utilizată la gătit și coacere, precum și orice unt suplimentar întins pe alimente. Consumul de uleiuri vegetale a fost estimat pe baza tipului de ulei utilizat la prăjire, la sărare, la coacere sau la prepararea sosurilor pentru salate.

Dr. Marion Nestle, profesor emerit Paulette Goddard de nutriție, studii alimentare și sănătate publică la Universitatea din New York, a remarcat că noul studiu este corelațional și arată asociere, nu cauzalitate.

„Chiar și așa, este în concordanță cu zeci de ani de dovezi care leagă grăsimile saturate de riscurile pentru sănătate și care demonstrează beneficii substanțiale pentru sănătate ale înlocuirii grăsimilor animale cu uleiuri vegetale (inclusiv uleiuri de semințe)”, a spus ea.

Ce uleiuri din plante sunt asociate cu risc mai mic de deces

Uleiurile din semințe sunt derivate din semințe de plante, în timp ce uleiurile pe bază de plante sunt extrase dintr-o varietate de părți diferite ale plantelor. Toate uleiurile examinate în cadrul studiului fac parte din categoria uleiurilor de semințe, cu excepția uleiului de măsline.

„Uleiul de măsline, uleiul de canola și uleiul de soia au fost fiecare asociate mai consistent cu beneficii: un risc mai mic de deces”, a declarat cardiologul Dr. Dariush Mozaffarian, director al Food is Medicine Institute la Friedman School of Nutrition Science and Policy de la Universitatea Tufts. „Aceste constatări se adaugă unui volum mare de literatură științifică privind beneficiile pentru sănătate ale acestor uleiuri vegetale, ale căror efecte pozitive au fost demonstrate atât în studii observaționale mari, cât și în zeci de studii randomizate.”

Ar trebui să eliminați untul din dietă?

În timp ce studiul indică faptul că unele uleiuri vegetale duc la rezultate mai bune pentru sănătate, Zhang a clarificat că acest lucru nu înseamnă că untul ar trebui eliminat cu totul.

„Nu sugerăm că oamenii ar trebui să evite cu totul untul, dar recomandăm că chiar și o mică reducere a untului în locul uleiurilor vegetale într-o dietă zilnică ar putea duce la beneficii foarte substanțiale, pe termen lung, pentru sănătate”, a declarat Zhang.

Alegerea de a folosi untul poate depinde de opțiunile disponibile pentru consumator, a spus Willett. Dacă ar avea de ales între unt și un ulei vegetal parțial hidrogenat bogat în grăsimi trans, a spus el, untul ar putea fi o opțiune mai bună.

În ciuda interdicției din 2015 privind grăsimile trans, adoptată de Administrația americană pentru alimente și medicamente, producătorii pot utiliza încă până la o jumătate de gram de grăsimi trans per porție. Potrivit Clinicii Mayo, această cantitate se poate acumula rapid într-o dietă zilnică.

„Untul este foarte bogat în grăsimi saturate”

Cu toate acestea, dacă decizia este între unt și seu de vită - care a fost promovat de Kennedy ca un înlocuitor mai sănătos pentru uleiurile de semințe - uleiurile de canola, soia și măsline sunt alegerea superioară, a spus Willett.

„Deși grăsimea de vită nu a fost examinată în acest studiu, pe baza compoziției sale ne-am aștepta să nu fie mai bună decât untul”, a declarat Willett, menționând o analiză anterioară la care este autor și care a constatat că grăsimea din carnea roșie, care este compusă în cea mai mare parte din grăsime de vită, a fost marginal mai rea decât grăsimea din lapte în ceea ce privește mortalitatea sau bolile cardiovasculare.

„Untul este foarte bogat în grăsimi saturate, aproximativ 2/3 din grăsimi, și nu conține aproape nimic din grăsimile polisaturate benefice, esențiale”, a declarat Willett într-un e-mail.

„Descoperirile noastre nu înseamnă că nu ar trebui să consumăm niciodată unt, dar cel mai bine este să îl folosim doar atunci când aroma sa specifică este importantă, nu ca sursă principală de grăsimi”, a adăugat el. „Pentru mine, aceasta este de câteva ori pe an când am homar ... untul este absolut esențial!”

Care ulei pe bază de plante este cel mai bun?

Dacă doriți să treceți la uleiurile vegetale sau dezbateți care dintre ele să le folosiți, este vorba despre găsirea unui echilibru pentru a include unele dintre substanțele nutritive esențiale de care organismul dumneavoastră are nevoie.

Uleiurile de măsline, canola și soia au avut cel mai benefic impact asupra rezultatelor asupra sănătății în cadrul studiului, potrivit lui Zhang, care provine din nivelurile lor ridicate de acizi grași omega-3 antiinflamatori. Omega-3 întrețin celulele organismului, furnizează energie, mențin apărarea imunitară și reduc inflamațiile atunci când sunt la niveluri optime (ca majoritatea lucrurilor, prea mult omega-3 poate fi dăunător).

Alte uleiuri de semințe, cum ar fi cele de porumb, arahide, șofrănel și floarea-soarelui, conțin niveluri mai ridicate de acizi grași omega-6, care sunt, de asemenea, necesari pentru menținerea sănătății.

Moleculele omega-6 stimulează creșterea părului și a pielii, reglează metabolismul, susțin sănătatea oaselor și, în unele cazuri, pot avea chiar proprietăți antiinflamatorii.

Cu toate acestea, omega-6 pot fi, de asemenea, transformați în molecule precum prostaglandinele, care semnalează declanșarea inflamației - un lucru care nu este rău atunci când organismul încearcă să respingă rapid un invadator sau o tumoare, dar care este devastator dacă este lăsat să mocnească timp îndelungat fără rezolvare.

„Avem nevoie atât de acizi grași omega-6, cât și de omega-3”

Americanii au o supraabundență de omega 6 în corpul lor din cauza utilizării acestora în alimentele ultraprocesate și a consumului în unitățile de fast-food. Un omega 6, acidul linoleic, este cel mai frecvent omega 6 din aprovizionarea cu alimente din SUA.

„Avem nevoie atât de acizi grași omega-6, cât și de omega-3; uleiul de soia și cel de canola le au pe amândouă”, a spus Willett. „Uleiurile de porumb și de floarea-soarelui au un conținut foarte scăzut de acizi grași omega-3; acestea pot face parte dintr-un amestec de uleiuri diferite, dar nu ar trebui să se bazeze pe ele ca sursă unică de ulei vegetal.”

Indiferent de uleiurile pe care le utilizați în dieta dumneavoastră, cel mai bine este să le folosiți cu moderație, a spus Nestle.

„Întotdeauna sunt pentru varierea aportului alimentar în măsura posibilului și acest lucru este valabil și pentru uleiuri”, a spus ea. „Toate uleiurile, indiferent care, furnizează aproximativ 120 de calorii pe lingură, așa că cel mai bine este să fie folosite cu moderația proverbială.”