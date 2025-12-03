O gustare obișnuită și ieftină a ajutat la îmbunătățirea memoriei și a funcțiilor cerebrale într-un studiu de 16 săptămâni

3 minute de citit Publicat la 07:30 03 Dec 2025 Modificat la 07:30 03 Dec 2025

Arahidele nu sunt doar o gustare ușoară pentru un meci sau o excursie — ele pot, de asemenea, să îmbunătățească funcțiile cerebrale și memoria, au afirmat cercetătorii olandezi la începutul acestei luni, potrivit The Independent.

Consumul zilnic a aproximativ 60 de arahide prăjite cu coajă și nesărate pe parcursul a patru luni s-a dovedit eficient în creșterea fluxului de sânge către lobii frontali și temporali ai creierului — cunoscut sub denumirea de „flux cerebral global” — și în stimularea capacității de a reține informațiile auzite sau citite, conform medicilor de la Maastricht University Medical Center.

Fluxul de sânge către creier a crescut cu 3,6%, iar memoria a crescut cu 5,8%. Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că tensiunea arterială a 31 de adulți sănătoși mai în vârstă a scăzut.

Rezultatele ar putea avea implicații pentru persoanele care doresc să reducă riscul de demență, care crește odată cu înaintarea în vârstă și cu deteriorarea funcției vaselor de sânge din creier.

Peste 7 milioane de adulți americani trăiesc cu boala Alzheimer, cea mai frecventă formă de demență.

„Consumul pe termen lung de arahide prăjite cu coajă și nesărate a îmbunătățit fluxul cerebral global”

„Fluxul cerebral este un marker fiziologic important al funcției vasculare a creierului și se referă la cantitatea de sânge care circulă prin creier, livrând oxigen și nutrienți esențiali pentru menținerea sănătății cerebrale”, a explicat Dr. Peter Joris, profesor asociat la Departamentul de Nutriție și Științe ale Mișcării al universității, într-un comunicat.

„Am constatat că consumul pe termen lung de arahide prăjite cu coajă și nesărate a îmbunătățit fluxul cerebral global, ceea ce sugerează o îmbunătățire generală a funcției vasculare cerebrale.”

Testele și participanții

Studiul a fost realizat pe persoane cu vârste între 60 și 75 de ani, recrutați prin anunțuri. Aceștia au vizitat universitatea pentru recoltarea sângelui și măsurarea tensiunii arteriale și a greutății la începutul, mijlocul și sfârșitul studiului.

Participanților nu li s-a permis consumul altor tipuri de nuci sau produse care conțin nuci. De asemenea, au trebuit să se abțină de la exerciții fizice cu 48 de ore înainte de fiecare vizită, să nu consume alcool cu o zi înainte și să postească cel puțin 12 ore înainte de vizite.

Performanța cognitivă a fost analizată folosind un test computerizat cunoscut sub numele de Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery, iar cercetătorii au folosit și imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) pentru a studia efectele arahidei asupra sănătății creierului.

„Fluxul cerebral global scade cu 0,37% pe an odată cu înaintarea în vârstă”

Deși este prima dată când cercetătorii demonstrează că arahidele îmbunătățesc funcția vasculară a creierului la adulți sănătoși mai în vârstă, echipa a constatat în 2021 că un consum similar de arahide din soia timp de 16 săptămâni crește fluxul sanguin cerebral. Studiul lor din 2023 a arătat efecte similare pentru amestecuri de nuci.

„Spre deosebire de cele două studii anterioare, care raportau doar modificări regionale ale fluxului cerebral, descoperirile actuale arată creșteri ale fluxului cerebral global și al materiei cenușii cu 3,6% și 4,5%, respectiv”, au scris Joris și echipa.

„Pentru context, fluxul cerebral global scade cu aproximativ 0,37% pe an odată cu înaintarea în vârstă.”

De ce arahidele?

Cercetătorii cred că beneficiile se datorează conținutului nutrițional al arahidei comparativ cu arahidele din soia sau nucile de copac.

O parte din efect poate fi legată de un aminoacid – l-arginina, componentă a proteinelor. Deși dovezile care leagă l-arginina din alimente de fluxul sanguin cerebral sunt „limitale”, administrarea intravenoasă a aminoacidului a demonstrat creșteri de 9,5% ale fluxului cerebral global.

Acizii grași nesaturați, fibrele, compușii vegetali și antioxidanții din arahide, inclusiv resveratrolul, pot contribui de asemenea la îmbunătățirea fluxului sanguin cerebral.

Resveratrolul, găsit în coaja strugurilor și afine, a fost asociat cu îmbunătățirea fluxului sanguin în cortexul prefrontal în timpul sarcinilor cognitive la adulți tineri sănătoși. Deși arahidele conțin mai puțin resveratrol, acesta ar fi putut fi un factor contributiv.

„Pentru acest studiu, s-au ales arahidele prăjite cu coajă, deoarece coaja conține fibre și compuși vegetali suplimentari, în special antioxidanți. Împreună, acești nutrienți pot explica efectele benefice observate în acest studiu”, a explicat Joris.