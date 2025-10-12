Românii adoră mâncarea sărată. Unde se ascunde sarea pe care nu o vedem, dar o consumăm zilnic

Sare răsturnată pe masă dint-un borcan. foto: pexels.com/Castorly Stock

România se află pe locul cinci în lume la consumul de sare, potrivit unui raport recent, iar obiceiul de a „da gust” mâncării cu prea multă sare ne pune sănătatea în pericol. În medie, românii consumă zilnic aproape 13 grame de sare, de peste două ori și jumătate mai mult decât recomandarea medicilor, care este de doar 5 grame pe zi — echivalentul unei lingurițe rase.

Medicul cardiolog Medicul Anca Tâu a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, de ce excesul de sare reprezintă un risc major pentru organism:

„Sarea conține sodiu, care atrage apa în vasele de sânge, crescând volumul acestora. În timp, acest proces duce la hipertensiune arterială, iar în cazurile de insuficiență cardiacă, agravează boala. Pot apărea edeme, umflarea picioarelor și dificultăți de respirație.”

Medicul a subliniat că pericolul nu vine doar din sarea adăugată conștient în mâncare, ci și din așa-numita „sare ascunsă”, prezentă în alimentele ultraprocesate, precum mezelurile, murăturile, muștarul, crenvurștii și chiar pâinea.

„Mulți pacienți spun că nu pot mânca fără sare. Totuși, papilele gustative se adaptează în două-trei săptămâni la un gust mai puțin sărat. Putem folosi pătrunjel, busuioc, lămâie sau alte condimente pentru a da savoare mâncării fără a exagera cu sarea”, a adăugat specialistul.

Medicii atrag atenția că persoanele cu hipertensiune sau boli de inimă trebuie să reducă și mai mult cantitatea de sare, pentru a preveni complicații grave, precum accidentul vascular cerebral sau infarctul miocardic.

Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că o reducere cu 25% a consumului de sare ar putea salva peste 900.000 de vieți până în 2030 în Europa. Țări precum Portugalia au reușit deja să atingă acest obiectiv, însă România mai are un drum lung de parcurs.