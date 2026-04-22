Sezonul alergiilor s-a prelungit cu două săptămâni, arată studiile: Ce trebuie neapărat evitat și ce ajută, când este mult polen în aer

3 minute de citit Publicat la 15:02 22 Apr 2026 Modificat la 15:02 22 Apr 2026

Persoanele care suferă de alergii sezoniere trebuie acum să suporte simptomele cu până la două săptămâni mai mult decât în anii ’90, potrivit unei analize ample. Un nou raport, realizat de 65 de oameni de știință din întreaga lume, arată că schimbările climatice au „prelungit sezonul polenului”, transmite BBC.

Pulberea fină eliberată de anumite ierburi, copaci și plante poate crea probleme serioase pentru cei alergici, simptomele frecvente fiind ochii iritați, strănutul și durerile de cap.

Ce înseamnă acest lucru pentru milioanele de oameni care suferă de alergii și ce pot face pentru a face față?

Noul raport, publicat în revista Lancet Public Health, arată că schimbările climatice prelungesc perioada de înflorire a unor plante.

Polenizare începe chiar și cu două săptămâni mai devreme acum, față de anii 90

Au fost analizate trei tipuri de arbori comuni în Europa – mesteacănul, arinul și măslinul – iar rezultatele arată că polenizarea a început cu una până la două săptămâni mai devreme în perioada 2015–2024, comparativ cu intervalul 1991–2000.

„Observăm un sezon prelungit – o debutare mai timpurie a polenizării atât în nordul, cât și în sudul Europei”, spune profesorul Joacim Rocklöv, de la Universitatea Heidelberg, unul dintre autorii studiului.

El a declarat pentru emisiunea Today de la BBC Radio 4 că sunt necesare mai multe cercetări pentru a vedea dacă schimbările climatice cresc și cantitatea de polen din aer, agravând simptomele alergiilor.

Începutul verii este adesea perioada de vârf a polenului, când numărul particulelor din aer crește semnificativ.

Spre exemplu, vremea caldă din Marea Britanie, din ultimii doi ani, a creat condiții ideale pentru polenul de mesteacăn – un factor declanșator major al alergiilor.

„Bomba de polen”

Zilele calde și uscate ajută la răspândirea polenului în aer, generând ceea ce a fost numit o „bombă de polen”.

Prelungirea sezonului de polen ar putea afecta milioane de oameni.

„Pentru unii, simptomele sunt ușoare, dar pentru mulți alergiile le afectează calitatea vieții”, spune Anne Biggs, director adjunct al serviciilor clinice la Allergy UK.

„Poate însemna zile lipsă de la muncă, somn de proastă calitate și, pentru unii adolescenți și tineri, simptomele active pot duce la scăderea performanțelor la examene.”

Polenul poate declanșa și crize de astm sau reacții alergice la persoanele cu alte afecțiuni respiratorii.

„Dacă oamenii sunt alergici la polen, acesta poate inflama căile respiratorii și poate provoca dificultăți severe de respirație, care pot duce la atacuri de astm ce pun viața în pericol sau la agravarea BPOC”, spune Dr. Samantha Walker, director de cercetare și inovare la Asthma and Lung UK.

Care sunt cele mai bune remedii pentru alergii

Nu există un tratament care să vindece alergiile sezoniere, dar există medicamente care pot ameliora simptomele și te pot face să te simți mai bine.

Expertul în alergii, profesorul Stephen Till, de la spitalele Guy’s and St Thomas’ din Londra, recomandă o „abordare combinată”, care presupune administrarea de:

antihistaminice (tablete sau picături) care nu provoacă somnolență și au efect de lungă durată

spray nazal cu steroizi

picături pentru ochi

„Toate acționează în moduri diferite și sunt foarte sigure pentru majoritatea oamenilor – cereți sfatul farmacistului”, spune profesorul Till.

Aceste produse pot fi cumpărate fără rețetă din farmacii.

Ce altceva poți face pentru a reduce simptomele

Evitarea factorilor declanșatori este esențială, spune farmacistul Ashley Cohen din Leeds.

„Este vorba de igienă – polenul se depune pe față și pe brațe când ieși afară, așa că fă un duș și schimbă-ți hainele când te întorci acasă.”

El avertizează și că animalele de companie sunt „vehicule excelente” pentru a aduce polenul în locuință.

Serviciul britanic de sănătate (NHS) recomandă și:

aplicarea unui balsam nazal sau vaselină în jurul nărilor pentru a capta polenul

purtarea de ochelari de soare, mască sau pălărie cu boruri largi

aspirarea și ștergerea prafului în mod regulat

folosirea unui filtru de polen în sistemul de ventilație al mașinii

De asemenea, este bine să eviți:

iarba tăiată sau mersul pe iarbă

păstrarea florilor proaspete în casă

fumatul sau expunerea la fum

uscarea hainelor afară

Ce faci dacă simptomele devin severe

„90% dintre persoanele cu alergii pot fi tratate cu medicamente fără rețetă”, spune farmacistul Ashley Cohen.

Dacă simptomele devin foarte severe, medicul de familie te poate trimite la un specialist, însă acest proces poate dura.

Expertul în alergii, profesorul Adam Fox, spune că serviciile specializate în alergii și nivelul de cunoștințe despre aceste afecțiuni „nu sunt atât de bune pe cât ar putea fi”.

„Pentru o parte semnificativă dintre pacienți, impactul asupra calității vieții este real – asupra productivității la muncă și performanței la școală.”

În cazurile grave, poate fi disponibilă imunoterapia – un tratament care presupune administrarea treptată a unor cantități mici de polen, pentru ca organismul să se obișnuiască și să nu mai reacționeze excesiv.