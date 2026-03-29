Simptomele banale care pot ascunde boli grave. "Din păcate, poate fi și un semn al unui cancer"

1 minut de citit Publicat la 07:00 29 Mar 2026 Modificat la 07:00 29 Mar 2026

Lipsa de energie poate indica deficiențe de vitamine. foto: pexels.com

Tot mai multe simptome considerate „banale” pot ascunde, în realitate, probleme grave de sănătate. De la oboseala constantă până la durerile de cap sau scăderea în greutate, medicii atrag atenția că organismul transmite semnale clare atunci când ceva nu funcționează corect.

Medicul Ruxandra Constantina a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, care sunt cele mai importante semne de alarmă și când ar trebui să ne prezentăm urgent la medic.

Deși este frecvent pusă pe seama asteniei de primăvară, oboseala constantă nu trebuie ignorată. „Poate fi o stare pasageră, dar când persistă poate să ascundă boli mai grave”, spune medicul.

Potrivit acesteia, lipsa de energie poate indica deficiențe de vitamine, anemie, diabet necontrolat, afecțiuni ale tiroidei sau chiar boli mai severe. „Din păcate, poate fi și un semn al unui cancer, mai ales când se asociază cu scădere în greutate și lipsa poftei de mâncare”, avertizează specialistul.

Un alt simptom ignorat frecvent este durerea de cap recurentă. „Dacă durerea își schimbă caracterul, devine mai intensă sau nu mai cedează la medicație, este un semn de alarmă și trebuie investigată”, explică medicul.

În unele cazuri, acestea pot ascunde afecțiuni grave precum tumori, anevrisme sau accidente vasculare cerebrale.

Apariția vânătăilor fără o lovitură clară nu trebuie trecută cu vederea. „Pot ascunde boli grave și nu trebuie să spunem simplu că ne-am lovit”, subliniază medicul. Acestea pot semnala afecțiuni precum leucemia sau anemia aplastică.

Slăbitul fără dietă sau efort este un alt simptom important. „Pot fi infecții cronice, chiar latente, cum ar fi Helicobacter pylori, HIV sau tuberculoza”, explică specialistul. În același timp, poate indica și afecțiuni digestive sau boli grave care necesită investigații rapide.

Tulburările de tranzit intestinal pot fi frecvente din cauza alimentației, însă schimbările bruște sunt îngrijorătoare.

„Dacă apare diaree cu sânge sau o constipație rebelă, poate fi vorba de o boală inflamatorie sau chiar de un cancer”, avertizează medicul.

Deși multe femei le consideră firești, durerile intense înainte sau în timpul menstruației pot ascunde probleme serioase. „Poate fi vorba de tulburări hormonale sau afecțiuni precum fibromul uterin, sindromul ovarelor polichistice sau endometrioza”, explică medicul.

Specialiștii atrag atenția că orice simptom persistent trebuie investigat. „Durerea nu este niciodată o normalitate”, spune medicul Ruxandra Constantina.

Diagnosticul pus la timp poate face diferența, iar multe afecțiuni, chiar și cele grave, pot fi tratate sau vindecate dacă sunt descoperite precoce.