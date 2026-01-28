Un nou proiect major în domeniul sănătății. Caravana cu Medici învață românii să identifice semnele diabetului

Test glicemie. foto: pexels.com

Deși pacienții cu diabet zaharat au acces gratuit la prevenție și tratament, mai bine de jumătate dintre ei rămân nediagnosticați și deconectați de la sistemul național de sănătate. Această situație este agravată de distribuția inegală a resursei umane, ajungându-se uneori în situația de a exista un medic diabetolog la peste 10.000 de pacienți, în anumite județe. Astfel, un nou proiect vine in ajutorul romanilor.

„Vrem să creștem rata de diagnostic a diabetului, unde se estimează că aproape jumătate dintre pacienți rămân nediagnosticați”, a explicat Vlad Berbecar, Preşedinte şi Fondator Caravana cu Medici.

Medicul a subliniat că diabetul este o boală „tăcută”, care nu provoacă durere în fazele incipiente, dar care, netratată, poate duce la complicații severe și chiar la deces.

„Este o boală, să zic eu, parșivă, care poate să debuteze insidios. Semnele sunt greu de detectat, iar cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să îți faci un set de analize anual”, a subliniat acesta

Printre simptomele care pot indica diabetul se numără setea accentuată, urinarea frecventă și predispoziția crescută la infecții. Durerea apare, de cele mai multe ori, abia în momentul în care boala a produs deja complicații. „În diabet, durerea apare mai târziu, când există deja o complicație. Este o boală extrem de complexă”, a mai precizat specialistul.

Campania are și un rol important de educație medicală și de combatere a stigmatizării bolii. „Nu este o rușine să fim bolnavi. Boala poate să apară oricând. Contează stilul de viață, dar cel mai important este să facem prevenție. Așa cum facem ITP-ul la mașină, ar trebui să mergem o dată pe an la medic și să ne facem analizele”, a transmis medicul.

Caravana ajunge atât în zonele fără acces la servicii medicale, cât și în comunități unde barierele educaționale, sociale sau financiare îi împiedică pe oameni să ajungă la doctor. „Oamenii nu știu că trebuie să-și facă periodic un control și, de multe ori, ajung prea târziu”, avertizează specialistul.

Un element-cheie al proiectului este utilizarea tehnologiei moderne, care permite nu doar diagnosticarea pacienților, ci și monitorizarea lor ulterioară. „Încercăm să conectăm pacienții la sistemul de sănătate, nu doar să-i diagnosticăm, ci și să-i urmărim mai departe. Tot ce facem este digitalizat”, a mai explicat medicul.

Toate consultațiile din cadrul caravanei sunt gratuite. Potrivit specialiștilor, în ultimii șapte ani, numărul pacienților înscriși în Programul Național de Diabet al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a crescut cu aproximativ 60%, un semnal de alarmă, dar și o dovadă a nevoii tot mai mari de prevenție și diagnostic timpuriu.