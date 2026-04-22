Buzoianu a trimis spre avizare un proiect de OUG care pedepseşte cu închisoarea tăierea arborilor chiar şi din proprietate privată

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, miercuri, că a trimis pe circuitul de avizare un proiect de OUG care stabileşte că tăierea arborilor, chiar şi din proprietate privată, devine infracţiune în cazul în care sunt distruse spaţii verzi mai mari de un hectar. "Pe scurt: ce s-a întâmplat în parcul IOR, dacă se mai repetă și în alte parcuri, să fie sancționat cu închisoarea", a transmis Buzoianu.

Potrivit Ministerului Mediului, Bucureştiul a pierdut peste 500 de hectare de spaţiu verde în ultimele decenii, iar în Parcul IOR au fost defrişaţi ilegal peste 1.500 de arbori, situaţie în care autorităţile nu au putut aplica actualele prevederi ale Codului silvic deoarece terenul era încadrat la categoria ”curţi construcţii”.

"Am trimis la avizare la celelalte ministere proiectul de Ordonanță de Urgență care face din distrugerea sau tăierea arborilor, chiar și din intravilan, chiar și din proprietate privată, infracțiune, dacă sunt distruse spații verzi mai mari de un hectar.

Pe scurt: ce s-a întâmplat în parcul IOR, dacă se mai repetă și în alte parcuri, să fie sancționat cu închisoarea.

Orașele noastre și-așa au prea puține spații verzi. Haideți să nu le mai lăsăm pradă mafiei imobiliare", a anunţat ministra Mediului, Diana Buzoianu.