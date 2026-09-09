„Calima” a lovit Insulele Canare. Fenomenul spectaculos, surprins de sateliții Copernicus

<1 minut de citit Publicat la 22:49 09 Sep 2026 Modificat la 22:49 09 Sep 2026

Episodul a determinat guvernul regional să declare stare de prealertă. FOTO: EU Space / Copernicus Sentinel-2

Un fenomen neobișnuit, numit calimă, caracterizat prin deplasarea unui flux de aer cald încărcat cu praf din deșerturile Africii de Nord, s-a extins peste estul Insulelor Canare, reducând vizibilitatea și deteriorând calitatea aerului în Fuerteventura și Lanzarote, potrivit informațiilor publicate de EU Space, pe baza imaginilor satelitare Copernicus Sentinel-2.

Episodul a determinat guvernul regional să declare stare de prealertă pentru insulele Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote și La Graciosa.

Imaginile, surprinse de unul dintre sateliții Copernicus Sentinel-2 la 3 septembrie 2026, arată insulele Fuerteventura și Lanzarote acoperite de o pâclă gri-bej care se extinde deasupra apelor Atlanticului din jur.

Relieful arid, de culoare ocru, al insulei Fuerteventura rămâne vizibil prin particulele aflate în suspensie, în timp ce praful mai dens din canalul dintre cele două insule și norii din est acoperă în mare parte Lanzarote.

Serviciul Copernicus de Monitorizare a Atmosferei furnizează prognoze privind efectele episoadelor de transport al prafului asupra calității aerului.