Când devine colectarea sticlelor pentru garanție "o afacere"? Ce spune Fiscul din țara unde oamenii câștigă și 230 de euro pe zi

2 minute de citit Publicat la 13:29 30 Aug 2026 Modificat la 13:29 30 Aug 2026

Cel puțin un milion de polonezi colectează în mod intenționat sticle și doze pentru garanție. FOTO: Getty Images

Cel puțin un milion de polonezi colectează în mod intenționat sticle și doze pentru garanție, aceasta devenind o sursă de venit suplimentar. Ministerul Finanțelor din Polonia a transmis că au fost persoane care au declarat că au câștigat chiar și 1.000 de zloți pe zi, adică aproximativ 235 de euro.

La aproape un an de la introducerea sistemului de garanție-returnare, polonezii s-au obișnuit să ducă sticlele și dozele la punctele de colectare. 89% dintre cei care au răspuns unui sondaj realizat de SW Research au spus că returnează ambalaje.

Autorii studiului estimează că cel puțin 1,03 milioane de adulți din Polonia colectează în mod intenționat astfel de ambalaje și folosesc banii obținuți ca sursă suplimentară de venit, scrie Business Insider.

63% dintre participanții la studiu au declarat că returnează doar ambalajele din propria gospodărie. Alți 20% spun că se întâmplă să returneze și ambalaje găsite în spații publice, fără să le caute în mod special.

În schimb, 6,23% dintre cei chestionați spun că adună intenționat sticle și doze din spațiile publice, tocmai pentru a le returna și a încasa garanția.

Nu există o "limită pentru sticle", dar există reguli fiscale

Ministerul Finanțelor din Polonia precizează că nu există o limită legală a numărului de ambalaje colectate de la care o persoană ar trebui să își înregistreze o activitate economică.

"Nu există o limită legală a colectării ambalajelor de la care ar trebui declarată desfășurarea unei activități economice. Fiecare caz este analizat individual", a transmis biroul de presă al Ministerului Finanțelor.

Ministerul atrage însă atenția asupra prevederilor Legii privind antreprenorii. Acestea pot fi folosite pentru a stabili dacă, într-un anumit caz, colectarea sticlelor și dozelor reprezintă sau nu o activitate economică.

Un criteriu important este venitul obținut. Potrivit legii, nu este considerată activitate economică activitatea desfășurată de o persoană fizică atunci când venitul datorat din această activitate nu depășește, în niciun trimestru, 225% din salariul minim și persoana nu a desfășurat activități economice în ultimele 60 de luni. Salariul minim în Polonia este de 4.806 zloți brut.

1.000 de zloți pe zi din sticle și doze

Potrivit discuțiilor purtate cu persoane implicate în această activitate, câștigurile mai mari din colectarea ambalajelor nu mai sunt ceva neobișnuit în Polonia.

Una dintre persoanele care colectează astfel de ambalaje a declarat că 1.000 de zloți pe zi, aproximativ 235 de euro, pot fi câștigați, în special atunci când sticlele și dozele sunt strânse la concerte sau competiții sportive.

În astfel de situații, activitatea poate ajunge la un nivel la care înființarea unei forme de activitate economică să devină necesară.

Ministerul Finanțelor a precizat și că nu există, în sistemele care înregistrează controalele fiscale și vamal-fiscale, marcaje care să permită identificarea controalelor efectuate în mod specific pentru verificarea modului în care sunt declarate veniturile provenite din colectarea comercială a ambalajelor cu garanție.

Experții consideră că numărul persoanelor care colectează sticle și doze pentru a obține venituri suplimentare va continua să crească.

"Rezultatele studiului din Polonia arată că stimulentul financiar este un motiv important pentru returnarea ambalajelor, iar efectul său poate fi observat și în afara gospodăriei", a declarat Mirco Wolf Wiegert, CEO și fondator al fritz-kola.

Polonia nu este însă singura țară în care sistemul de garanție-returnare a creat o astfel de activitate.

În Germania, sistemul de garanție a fost introdus încă din 2003, iar potrivit studiului "Pfandstudie Deutschland 2026", în prezent peste 1,1 milioane de persoane colectează ambalaje pentru garanție.

În Austria, aproximativ 4% dintre persoanele cu vârsta de cel puțin 16 ani colectează constant sticle și doze pentru a-și suplimenta veniturile.