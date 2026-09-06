Efect îngrijorător al schimbărilor climatice: una dintre cele mai mari colonii de pufini din UK e în pericol de dispariție

Numărul de papagali de mare din colonia de la Isle of May (UK) a scăzut cu 30% în doar 2 ani. Foto: Getty Images

Numărul de papagali de mare (sau „pufini”) din cadrul uneia dintre cele mai mari colonii de astfel de păsări din Marea Britanie a scăzut cu aproximativ 30% în ultimii doi ani, din cauza furtunilor intense și a valurilor de căldură, informează The Telegraph.

Experții se tem că „evenimentele climatice extreme” au afectat grav șansele de supraviețuire ale acestor păsări, în ultimii ani.

NatureScot și Centrul Britanic pentru Ecologie și Hidrologie (UKCEH) au făcut un recensământ al cuiburilor papagalilor de mare de pe Rezervația Naturală Națională Isle of May din Firth of Forth, în această vară.

Cercetătorii au estimat că 36.500 de cuiburi de pufini erau ocupate, comparativ cu 52.000, cât număraseră într-un recensământ realizat în 2024, sau 39.000, în 2017.

„Această scădere este dezamăgitoare și îngrijorătoare. Numărul de păsări de pe insulă a scăzut brusc în anii 2000 și a crescut în anii 2010, însă acum a scăzut din nou”, a spus David Steel, managerul rezervatiei NatureScot Isle of May. „Scăderea pare să fie legată de o combinație de presiuni continue asupra surselor de hrană ale păsărilor și scăderea șanselor de supraviețuire pe perioada iernii, din cauza condițiilor meteorologice tot mai externe”.

Papagalii de mare din zona Atlanticului de Nord pot petrece până la opt luni pe an pe mare și revin pe uscat abia la începutul primăverii pentru a se reproduce.

Păsările, în general, se împerechează pe viață, iar perechile revin adesea în fiecare an în același cuib, unde femela depune un singur ou.

Furtunile oceanice au ucis un număr mare de păsări, în timp ce creșterea temperaturii oceanelor poate reduce disponibilitatea surselor de hrană pentru această specie a cărei colonie de pe Isle of May e monitorizată de cinci decenii.