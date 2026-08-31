„Europa trebuie să se pregătească pentru o nouă eră a dezastrelor simultane”. Bruxelles-ul cere sisteme de protecţie civilă mai bune

Bruxelles-ul cere sisteme de protecţie civilă mai bune. sursa foto: Getty

Comisia Europeană dorește să mute accentul de la răspunsul la dezastre la prevenirea acestora, consolidarea pregătirii și îmbunătățirea anticipării. Însă finanțarea adaptării la schimbările climatice rămâne o provocare majoră, deoarece țările UE se confruntă cu un spațiu fiscal limitat pentru a acționa, notează Euronews.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că Uniunea Europeană trebuie să își adapteze sistemele de protecție civilă la o lume cu situații de urgență din ce în ce mai frecvente, simultane și grave, deoarece un sezon de incendii de vegetație excepțional de timpuriu a pus serviciile naționale de stingere a incendiilor sub o presiune tot mai mare.

„Trebuie să fim pregătiți pentru o lume în care fenomenele extreme au loc mai frecvent, în mai multe locuri și simultan”, a declarat luni von der Leyen jurnaliștilor, din cadrul Centrului European de Răspuns în Caz de Urgență – o unitate a departamentului pentru protecție civilă din cadrul Comisiei.

Schimbările climatice provoacă dezastre

Șefa Comisiei a recunoscut că natura dezastrelor se schimbă, pe măsură ce schimbările climatice amplifică instabilitatea fenomenelor meteorologice extreme, iar crizele pot apărea tot mai des simultan, depășind capacitatea de gestionare a țărilor luate individual.

Von der Leyen a subliniat caracterul multinațional al intervențiilor în cazul incendiilor de vegetație din această vară, precizând că mecanismul de protecție civilă al blocului comunitar a fost activat de zece ori pentru astfel de incendii începând din luna aprilie.

Aproape 800 de pompieri au fost poziționați preventiv în zone cu risc ridicat, iar echipe din 25 de țări au fost mobilizate pe parcursul verii, în condițiile în care, din luna mai, în Europa au fost înregistrate patru valuri de căldură.

Comisarul pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, vorbind alături de Ursula von der Leyen, a declarat că aproximativ 300.000 de persoane au fost evacuate în această vară din cauza incendiilor de vegetație.

„Avem o strategie bună, dar trebuie să intensificăm eforturile, deoarece schimbările climatice nu bat la ușă, ci sunt deja înăuntru. Sunt prezente în Europa. Din păcate, suntem continentul care se încălzește cel mai rapid”, a spus Lahbib.

De unde vin banii

Potrivit Comisiei, anul acesta au ars peste 600.000 de hectare pe teritoriul UE, o suprafață de peste două ori mai mare decât media pe termen lung din ultimele două decenii.

Confruntată cu dezastre climatice tot mai frecvente, von der Leyen a susținut că simpla mobilizare a resurselor după declanșarea incendiilor, inundațiilor sau cutremurelor nu mai este suficientă. UE dorește ca lecțiile învățate din fiecare criză să contribuie la o mai bună pregătire și la intervenții mai rapide.

Totuși, guvernele din UE se află sub presiunea de a reduce cheltuielile, iar tensiunile cresc pe măsură ce se reiau discuțiile privind bugetul pe termen lung propus pentru UE pentru perioada 2027–2034, Germania, Austria, Danemarca, Finlanda, Țările de Jos și Suedia urmărind reducerea acestuia.

Comisarul pentru acțiuni climatice, Wopke Hoekstra, a recunoscut situația fiscală dificilă, dar a susținut că investițiile inițiale sunt mai puțin costisitoare decât acoperirea repetată a pagubelor provocate de schimbările climatice.

„Toate dovezile arată că realizarea investițiilor inițiale este mult mai ieftină decât să fii lovit de incendii sau inundații și să plătești ulterior pentru daune. Această din urmă variantă este mult mai costisitoare”, a declarat Hoekstra.

Inundații, incendii de vegetație și fenomene meteo extreme

În același timp, abordarea UE privind protecția civilă se orientează tot mai mult de la pregătirea pentru dezastre izolate către planificarea pentru crize multiple care se desfășoară simultan.

Inundațiile, incendiile de vegetație și alte fenomene meteorologice extreme figurează acum alături de atacurile cibernetice, sabotarea infrastructurii critice, precum cea energetică și spitalele, și alte amenințări „hibride” care pot perturba viața cotidiană fără a lua forma unui atac militar convențional.

Recent, comisarii europeni din țările de pe Flancul Estic i-au solicitat președintei von der Leyen să ia măsuri urgente în contextul amenințărilor rusești tot mai mari la adresa statelor baltice, inclusiv prin desemnarea unui nou coordonator la nivel înalt pentru această regiune.

În martie 2025, Lahbib a atras atenția asupra necesității unei coordonări mai solide, a unor rezerve de urgență și a unei populații mai reziliente, inclusiv prin oferirea de îndrumări gospodăriilor pentru a se putea descurca pe cont propriu timp de cel puțin 72 de ore.