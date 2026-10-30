Garda Naţională de Mediu a dat amenzi de peste 171 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului, cu 49% mai mult decât în 2025

Garda Naţională de Mediu a dat amenzi de peste 171 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului, cu 49% mai mult decât în 2025. Sursa foto: Facebook/Garda Naţională de Mediu

Garda Naţională de Mediu (GNM) a anunţat vineri că, în primele nouă luni ale acestui an, a dat aproape şase mii de amenzi la nivel naţional, în valoare totală de peste 171 de milioane de lei, o creştere de aproximativ 35% în ceea ce priveşte numărul amenzilor şi de aproape 49% în privinţa valorii acestora. Datele au fost prezentate în cadrul întâlnirii anuale a conducerii instituției cu șefii comisariatelor din țară, la care a participat şi noul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero. "În mine veți avea un partener. Cred că trebuie să facem un efort comun pentru ca activitatea Gărzii de Mediu să fie respectată, inclusiv prin recunoașterea riscurilor la care sunt expuși comisarii în teren", a transmis aceasta.

Potrivit comunicatului făcut public de GNM pe pagina de Facebook a instituţiei, evenimentul a avut loc la Vidraru, în județul Argeș, în perioada 28 - 30 octombrie. Unul dintre principalele subiecte abordate a fost introducerea unui nou sistem de indicatori de performanță, propus pentru aplicare începând din 2027.

Conform informaţiilor prezentate, în primele nouă luni ale anului, Garda de Mediu a înregistrat și o creștere a gradului de realizare a planului de control, de la 88% la 90%.

"Nu ne-am limitat doar la a raporta ceea ce facem. Am depășit acest moment și folosim informațiile pe care le acumulăm în controale pentru a pune la dispoziția ministerului concluziile și analizele noastre de risc. Cifrele și rezultatele sunt cele pe care ne fundamentăm propunerile de schimbare", a declarat Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu.

Noua metodologie, aflată în prezent în faza de testare, urmăreşte o evaluare mai amplă a comisariatelor, astfel că, pe lângă numărul controalelor şi al sancţiunilor aplicate, sunt propuse criterii precum gradul de conformare a operatorilor economici în urma măsurilor dispuse, menţinerea sancţiunilor în instanţă, soluţionarea sesizărilor în termenul legal şi îndeplinirea obiectivelor de control.

"Sistemul propus are în vedere și indicatorii utilizați de GNM în raportările către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), fiind adaptat specificului activității instituției. Un element nou îl reprezintă compararea comisariatelor cu profiluri teritoriale și economice similare, dar și evaluarea progresului fiecărei structuri în raport cu propriile rezultate din anii anteriori", s-a precizat în comunicat.

Discuţiile de la Vidraru au vizat inclusiv condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisarii de mediu, riscurile la care aceştia sunt expuşi şi necesitatea recunoaşterii responsabilităţilor pe care le presupune munca de control.

"În mine veți avea un partener. Cred că trebuie să facem un efort comun pentru ca activitatea Gărzii de Mediu să fie respectată, inclusiv prin recunoașterea riscurilor la care sunt expuși comisarii în teren. Nu poți să ceri performanță atât timp cât nu respecți performanța acestei instituții", a precizat Natalia Intotero, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, în timpul discursului.

Pe agenda întâlnirii de la Vidraru s-au aflat și metodele de eficientizare a controalelor, inclusiv utilizarea dronelor pentru identificarea zonelor cu risc de poluare și a depozitărilor ilegale de deșeuri. Un exemplu prezentat a fost cel al acțiunilor desfășurate la Sintești, unde monitorizarea aeriană și colaborarea cu alte instituții au contribuit la documentarea activităților ilegale.

De asemenea, au fost discutate riscurile la care sunt expuși comisarii de mediu în teren și necesitatea recunoașterii responsabilităților pe care le presupune activitatea acestora.

"Unul dintre studiile de caz prezentate a vizat acțiunile desfășurate la Sintești, unde utilizarea dronelor, monitorizarea prealabilă a activităților ilegale și colaborarea cu alte instituții au permis o abordare mai complexă a fenomenului gestionării ilegale a deșeurilor. Exemplul a adus în discuție trecerea de la controalele punctuale la intervenții pregătite pe baza analizelor de risc, a informațiilor colectate în teren și a identificării circuitelor ilegale ale deșeurilor", au mai menţionat reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu în comunicat.

Reuniunea de la Vidraru a evidențiat preocuparea instituției pentru îmbunătățirea mecanismelor de control și evaluare, astfel încât performanța comisariatelor să fie apreciată nu doar prin prisma sancțiunilor aplicate, ci și a rezultatelor concrete în protejarea mediului și combaterea încălcării legislației.