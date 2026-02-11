Imagini spectaculoase, surprinse de un inginer silvic, cu animale sălbatice în pădurile izolate ale României

Fotografiile, în care sunt surprinse mai multe animale în pădurile pline de zăpadă, au fost distribuite de Romsilva. Foto: Romsilva via Facebook

Romsilva a publicat mai multe fotografii spectaculoase cu animale sălbatice din pădurile din România. Un inginer de la Direcția Silvică Gorj a surprins, în timpul unei acţiuni de patrulare în zone extrem de greu accesibile, căprioare, cerbi, o vulpe și un jder de copac.

„Frânturi de sălbăticie, din pădurile administrate de Ocolul Silvic Runcu – Direcţia Silvică Gorj! Prin intermediul obiectivului colegului nostru, ing. Alin Brotea, putem să ne bucurăm de momente rare din natură”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Romsilva, pe pagina de Facebook.

Inginerul silvic care a realizat fotografiile se afla într-o acțiune de patrulare și monitorizare a Direcției Silvice Gorj, în zone în care accesul este de multe ori foarte dificil.

Din cele aproape 9.500 de hectare de păduri ale Parcului Naţional Defileul Jiului, 1.810 hectare sunt păduri proprietate publică a statului administrate de Ocolul Silvic Runcu. Acestea sunt încadrate în zona de protecţie integrală, unde intervenţia umană nu este permisă.