În 2021, un văduv a început restaurarea unui teren în memoria soției. A plantat 13.500 de copaci deveniți casă pentru cacadu gang-gang

Cacaduii gang-gang sunt o specie de papagal care trăiește în Australia (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Când Karst Kreun a inspectat prima dată terenurile agricole pe care le cumpărase în Victoria, Australia, proprietatea avea foarte puțină vegetație autohtonă. Terenul fusese folosit pentru agricultură și mai rămăseseră doar câțiva copaci. Trei ani mai târziu, pe anumite suprafețe ale proprietății fuseseră plantați arbori și arbuști locali, marcând începutul unei schimbări treptate a peisajului.

Pentru Kreun, proiectul era legat și de amintirea soției lui decedate, Lindy. Potrivit Cassinia Environmental, Kreun s-a stabilit pe proprietatea lui din apropierea localității Mansfield, în nord-estul statului Victoria, în martie 2021 și a început să planteze copaci chiar a doua zi. El a numit proprietatea Karlindy, combinând numele lui cu cel al lui Lindy, și a început să refacă vegetația autohtonă de pe terenurile agricole.

În următorii patru ani, a plantat 12.500 de copaci pe proprietatea de 48 de hectare, înlocuind treptat anumite porțiuni de teren agricol defrișat cu vegetație autohtonă și creând habitat pentru fauna sălbatică locală.

Un peisaj lipsit de copaci

Munca desfășurată la Karlindy este deosebit de importantă întrucât refacerea unei păduri mature nu înseamnă pur și simplu să plantezi din nou copaci în pământ. Papagalii cacadu gang-gang (gang-gang cockatoo - papagal din Australia) a suferit un declin dramatic în întregul său areal, o evaluare realizată de NSW Threatened Species Scientific Committee estimând că populația sa a scăzut cu aproximativ 69% între 1999 și 2019. Incendiile devastatoare din „Black Summer” din 2019–2020 au provocat pierderi suplimentare de exemplare și de habitat.

Copacii maturi sunt deosebit de valoroși întrucât scorburile lor se pot forma în decursul mai multor decenii sau chiar al unor perioade și mai lungi. Acest lucru înseamnă că arborii plantați recent nu pot înlocui imediat locurile de cuibărit pierdute atunci când pădurile bătrâne dispar.

Această perspectivă pe termen lung oferă o imagine mai clară asupra celor 12.500 de arbori plantați de Kreun. Copacii pot reface relativ rapid acoperirea vegetală, însă caracteristicile ecologice ale unei păduri mature vor avea nevoie de mult mai mult timp pentru a se dezvolta.

Un studiu realizat în Victoria și publicat în revista Biological Conservation a constatat că, în peisajele agricole restaurate, bogăția speciilor de păsări din zonele împădurite ajunsese, după 12 ani, la un nivel similar celui din peisajele cu vegetație forestieră rămasă intactă. Studiul a arătat, de asemenea, că vegetația forestieră existentă continua să ofere resurse pe care plantațiile noi nu le puteau reproduce imediat.

Prin urmare, la Karlindy, valoarea proiectului de restaurare nu constă doar în numărul de copaci plantați, ci și în faptul că oferă unui peisaj defrișat șansa de a-și recăpăta, în timp, aceste funcții ecologice.

Plantarea unei păduri

La început, Kreun a finanțat singur proiectul de restaurare, plantând arbori și arbuști autohtoni pe proprietate, înainte ca alte organizații, voluntari și grupuri din comunitate să se implice.

Până în 2024, fuseseră plantați peste 13.500 de arbori și plante autohtone, însă procesul de restaurare a rămas unul de lungă durată. Hrănirea căprioarelor cu plantele tinere, buruienile și vulnerabilitatea puieților au continuat să reprezinte provocări.

Vegetația autohtonă începe acum să se dezvolte pe anumite porțiuni ale fostului teren agricol, creând noi habitate pentru păsări. Cu toate acestea, plantațiile tinere sunt încă departe de a semăna cu o pădure matură.

Copacii au nevoie de decenii pentru a dezvolta trunchiuri masive, coroane bine formate și scorburile naturale care reprezintă caracteristici importante ale pădurilor mature. La Karlindy, restaurarea este, prin urmare, un proces gradual, care va necesita plantări continue, combaterea buruienilor și protejarea vegetației pe măsură ce aceasta se dezvoltă.

Un memorial care crește dincolo de o singură familie

Pentru Kreun, restaurarea proprietății este strâns legată de amintirea soției sale decedate, Lindy, însă proiectul a căpătat treptat un scop mai larg.

În loc să continue utilizarea agricolă anterioară a terenului, el a început să refacă vegetația autohtonă pe întreaga proprietate, transformând anumite zone înapoi în habitat natural.

Proiectul contribuie, de asemenea, la un efort mai amplu de refacere a vegetației autohtone pe terenurile agricole private din Victoria, unde decenii de utilizare intensivă au dus la fragmentarea habitatelor naturale. Potrivit Cassinia Environmental, Kreun lucrează în prezent împreună cu programul BushBank și cu alți parteneri pentru a extinde eforturile de reîmpădurire și refacere a vegetației.

Pe măsură ce vegetația tânără se dezvoltă, zonele restaurate ar putea oferi habitate suplimentare și noi posibilități de deplasare pentru fauna sălbatică autohtonă, inclusiv pentru cacadui gang-gang.

Copacii vor avea însă nevoie de mulți ani pentru a dezvolta trunchiurile mari, coroanele bine formate și scorburile naturale caracteristice pădurilor mature. Din acest motiv, Karlindy este un proiect de restaurare pe termen lung, nu o transformare rapidă.

Ceea ce a început ca un omagiu personal adus lui Lindy oferă treptat proprietății un nou scop ecologic, cu potențialul de a susține fauna sălbatică autohtonă pe măsură ce vegetația ajunge la maturitate.