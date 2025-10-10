Ministerul Mediului: Avertizările meteo emise în aceste zile au fost justificate şi necesare. Scopul lor este protejarea populației

Cantităţile de precipitaţii înregistrate în Bucureşti au atins maximele absolute ale lunii octombrie / FOTO: Getty Images

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a transmis, vineri, că avertizările meteorologice emise în aceste zile au fost justificate şi necesare și că scopul lor este protejarea populaţiei şi a infrastructurii în faţa unor fenomene rare şi periculoase.

Cantităţile de precipitaţii înregistrate în Bucureşti au atins maximele absolute ale lunii octombrie, în perioada 5 - 8 octombrie, în timp ce la nivel regional cele mai ridicate valori au fost consemnate în sudul Munteniei şi în Dobrogea de vest, a mai informat ministerul într-un comunicat, citat de Agerpres.

„În perioada 5-8 octombrie 2025, România a fost afectată de ciclonul mediteranean Barbara, format deasupra Mării Ionice şi deplasat ulterior pe o traiectorie transbalcanică. Sistemul a adus un aport consistent de umiditate şi a determinat cantităţi record de precipitaţii, în special în sudul şi sud-estul ţării.

În Bucureşti, au fost atinse sau depăşite maximele absolute ale lunii octombrie: la staţia Băneasa s-au înregistrat 139,4 l/mp, peste recordul anterior de 131,8 l/mp; la Filaret s-au acumulat 139,4 l/mp, apropiat de maxima istorică de 143,3 l/mp; la Afumaţi, cu 130,8 l/mp, a fost depăşit recordul de 130,4 l/mp. La nivel regional, cele mai ridicate valori au fost înregistrate în sudul Munteniei şi Dobrogea de vest, unde cantităţile au depăşit frecvent 150 l/mp. Cel mai mare nivel raportat a fost la staţia meteorologică Giurgiu, cu 193 l/mp”, se arată în comunicat.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări succesive, pe baza modelelor europene şi regionale (ECMWF, ALARO, COSMO, ICON), care indicau acumulări de până la 140 l/mp în 24 de ore şi rafale de vânt de 70 - 90 km/h, în sud-estul ţării.

„Pe măsura intensificării fenomenului, Codul roşu de precipitaţii a fost extins şi asupra municipiului Bucureşti, judeţelor Ilfov şi Giurgiu, alături de Constanţa, Ialomiţa şi Călăraşi”, menţionează ministerul de resort.

Potrivit sursei citate, comparativ cu mediile climatologice multianuale, aceste valori sunt de peste două ori mai mari decât cantităţile obişnuite pentru o lună octombrie, iar datele confirmă atât caracterul extrem al fenomenului, cât şi tendinţa generală de creştere a intensităţii precipitaţiilor, în contextul schimbărilor climatice.

Ministerul Mediului subliniază că avertizările meteorologice emise în aceste zile au fost justificate şi necesare.

„Scopul lor este protejarea populaţiei şi a infrastructurii în faţa unor fenomene rare şi periculoase. Contestarea nefondată a datelor ştiinţifice riscă să reducă eficienţa sistemului de alertare şi să pună vieţi în pericol. Echipele din teren - meteorologi, hidrologi şi forţele de intervenţie - au confirmat prin măsurători şi acţiuni directe amploarea fenomenului: străzi inundate, acumulări de apă pe reţele de canalizare, copaci doborâţi şi pagube materiale”, precizează instituţia.

În acelaşi timp, ministerul de resort reafirmă angajamentul de a comunica transparent şi constant asupra situaţiilor meteorologice şi de a sprijini autorităţile locale şi cetăţenii cu informaţii clare şi actualizate.