O capitală europeană este, de două zile, cel mai poluat oraș din lume. S-a declarat stare de alertă: Aerul este „periculos”

Vârfurile de poluare sunt frecvente în capitala bosniacă Sarajevo. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Sarajevo, capitala Bosniei şi Herţegovinei, s-a situat vineri, pentru a doua zi consecutiv, pe primul loc în clasamentul celor mai poluate oraşe din lume, înregistrând concentraţii record de particule fine, ceea ce a determinat autorităţile să declare stare de alertă, conform datelor companiei elveţiene IQ Air, care măsoară poluarea aeriană la nivel mondial, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Vârfurile de poluare sunt frecvente în capitala bosniacă, care are 400.000 de locuitori şi este înconjurată de munţi, în special în perioadele de inversiune termică, când un strat de aer cald se formează deasupra unui strat de aer rece, acţionând ca un capac.

Încălzirea individuală cu lemne şi cărbuni este cea mai importantă sursă a acestor emisii, alături de traficul auto.

Potrivit companiei elveţiene de monitorizare, nivelurile de poluanţi PM2,5 - microparticule cancerigene suficient de mici pentru a pătrunde în fluxul sangvin - sunt de 299,3 ug/m3, mult peste limita de expunere zilnică recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Concentrații record de particule fine PM10

Joi, indicele calităţii aerului era de 462 ug/m3 la sfârşitul dimineţii, situându-se în categoria „periculos”.

Concentraţiile zilnice de particule fine au fost joi cele mai ridicate de la începutul iernii şi riscă să se menţină la acest nivel şi vineri, a explicat pentru AFP Enis Krecinic, expert în mediu la Institutul de Meteorologie din Sarajevo.

„Şi în clasamentul nostru, care cuprinde şase categorii de calitate a aerului, indicele este cel mai prost posibil, adică în categoria 6”, cea a aerului „extrem de poluat”, a adăugat expertul.

„La majoritatea staţiilor de măsurare din Sarajevo, concentraţiile medii zilnice de PM10 (particule fine cu diametrul mai mic sau egal cu 10 micrometri, n.r.) au depăşit 200 ug/m3. Mai precis, au fost între 230 şi 270 ug/m3. Este vorba de recorduri ale sezonului”, a adăugat Krecinic, precizând că pragul tolerat este de 50 ug/m3.

Potrivit unui studiu publicat în decembrie 2025 de Agenţia Europeană de Mediu, cu 199 de decese premature în Bosnia la 100.000 de locuitori în 2023 din cauza particulelor fine, situaţia din Bosnia este una dintre cele mai grave de pe continent.