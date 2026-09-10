O femeie din Australia a cumpărat un teren defrișat ca să-l împădurească. După 10 ani avea o pădure tropicală cu vulpi zburătoare

Annie Schoenberger a cumpărat un teren defrișat din Asutralia pe care l-a împădurit FOTO: Rainforest Rescue

Annie Schoenberger a cumpărat un teren defrișat în apropiere de Wonga Beach, în Queensland, Australia, cu un obiectiv simplu: să readucă pădurea tropicală pe o fostă proprietate cultivată cu trestie de zahăr. În deceniul care a urmat, centrul ei NightWings Rainforest Centre a devenit punctul central al unui amplu efort de restaurare, susținut de Rainforest Rescue, voluntari și membri ai comunității locale.

Peste 119.000 de arbori autohtoni au fost plantați pe o suprafață de 18 hectare, creând un habitat de pădure tropicală tânără, în timp ce zonele umede au fost restaurate și calitatea apei îmbunătățită. Fauna sălbatică a început să revină în peisajul aflat în proces de refacere.

În mai 2026, Guvernul Queensland a recunoscut acest sit ca având o valoare ridicată pentru conservarea naturii, acordând vegetației sale protecție de Categoria A, în cadrul legislației din Queensland privind gestionarea vegetației.

Proiectul demonstrează modul în care acțiunea comunitară desfășurată pe termen lung poate transforma terenurile agricole degradate într-un habitat valoros. Pe măsură ce pădurea restaurată se maturizează, se estimează că aceasta va oferi un adăpost și surse de hrană tot mai importante pentru speciile autohtone, contribuind în același timp la reconectarea fragmentelor de pădure tropicală din regiunea extinsă.

De la terenul defrișat pentru trestie de zahăr la o tânără pădure tropicală

Schoenberger a cumpărat proprietatea în 2014, după ce o mare parte din teren fusese defrișată pentru cultivarea trestiei de zahăr. Ea și-a dorit să readucă peisajul la forma sa de pădure tropicală de câmpie din regiunea Daintree și să creeze un habitat pentru fauna autohtonă.

Lucrările de restaurare au început în 2015, urmate de primul eveniment comunitar de plantare a arborilor în 2016. Rainforest Rescue a devenit un partener important în acest efort, contribuind la organizarea evenimentelor de plantare, furnizarea puieților de arbori din pădurea tropicală și mobilizarea voluntarilor pentru restaurarea fostului teren agricol.

Obiectivul inițial de restaurare era de aproximativ 15 hectare, însă suprafața a ajuns în cele din urmă la 18 hectare. În locul înființării unei plantații convenționale, proiectul s-a concentrat pe plantarea unei selecții diverse de specii autohtone de pădure tropicală, care să poată recrea treptat structura și funcțiile ecologice ale pădurii originale.

Peste 119.000 de arbori plantați într-un deceniu

Transformarea s-a realizat prin eforturi repetate de plantare, și nu printr-o singură operațiune de amploare. Timp de 10 ani, voluntari, lucrători din domeniul conservării naturii și susținători s-au întors la NightWings pentru a planta în sol mii de puieți autohtoni.

Cea mai recentă actualizare publicată de Rainforest Rescue în 2026 arată că la NightWings fuseseră plantați peste 119.000 de arbori, ultima etapă de plantare fiind finalizată în 2025. Organizația afirmă că efortul desfășurat pe parcursul unui deceniu a implicat sute de persoane care au ajutat-o pe Schoenberger să transforme proprietatea defrișată într-un peisaj de pădure tropicală aflat în continuă dezvoltare.

Plantarea s-a concentrat și asupra diversității speciilor. În cadrul unei zile comunitare de plantare din 2023, peste 140 de persoane au plantat 3.300 de arbori aparținând a aproximativ 90 de specii de pădure tropicală.

O astfel de diversitate este importantă întrucât restaurarea pădurii tropicale urmărește recrearea unui ecosistem funcțional, nu doar creșterea numărului de arbori.

Fauna sălbatică a început să folosească habitatul aflat în refacere

Pe măsură ce vegetația s-a dezvoltat, proprietatea restaurată a început să ofere habitat și resurse de hrană pentru fauna sălbatică. NightWings are o legătură deosebită cu vulpea zburătoare cu ochelari (spectacled flying-fox), o specie de care Schoenberger s-a ocupat în cadrul activității sale de reabilitare a animalelor sălbatice.

Și casuarii sudici au fost observați pe proprietate. Un casuar tânăr a fost fotografiat la NightWings în 2018, iar Rainforest Rescue a descris observația drept deosebit de importantă, pentru că a fost prima observație înregistrată la sud de râul Daintree în mai bine de patru decenii.

Observațiile ulterioare au continuat să demonstreze că fauna autohtonă folosește peisajul aflat în proces de refacere.

Printre celelalte animale înregistrate în jurul proprietății se numără diverse specii de păsări, mamifere, reptile, broaște și lilieci. Studiile au identificat peste 75 de specii de faună, inclusiv mai multe specii clasificate drept pe cale de dispariție, vulnerabile sau aproape amenințate.

Înregistrările privind fauna nu înseamnă că fiecare specie a revenit exclusiv datorită lucrărilor de restaurare, însă ele oferă dovezi că vegetația aflată în refacere este utilizată ca habitat.

Restaurarea a contribuit la refacerea habitatului zonelor umede

Plantarea arborilor a fost doar o parte a proiectului de restaurare. Și habitatul zonelor umede de la NightWings a fost refăcut, adăugând un alt tip de ecosistem proprietății.

Rainforest Rescue a raportat îmbunătățiri ale calității apei asociate cu restaurarea, inclusiv reducerea cantității de sedimente și a turbidității care ajung în cursurile de apă din apropiere.

Reînființarea vegetației poate contribui la stabilizarea solului, încetinirea scurgerilor de apă și crearea unor condiții favorabile unor cursuri de apă mai sănătoase.

Locația este, de asemenea, importantă, pentru că proprietatea se află în regiunea Wet Tropics din Queensland, o zonă cunoscută pentru biodiversitatea excepțională a pădurilor tropicale și pentru legăturile sale ecologice cu mediile costiere învecinate.

O fostă fermă a devenit un coridor pentru fauna sălbatică

Restaurarea nu a urmărit doar îmbunătățirea unei singure proprietăți. Refacerea pădurii tropicale pe terenuri defrișate poate contribui la reconectarea habitatelor fragmentate, oferind animalelor sălbatice mai multe spații prin care să se deplaseze, să se hrănească și să se adăpostească.

NightWings face parte din efortul mai amplu de restaurare a pădurilor tropicale de câmpie din regiunea Daintree, unde agricultura și alte forme de dezvoltare au dus, de-a lungul timpului, la îndepărtarea sau fragmentarea unor suprafețe de vegetație autohtonă.

Pentru Schoenberger, proiectul a avut și o legătură personală. Activitatea ei de îngrijire a vulpilor zburătoare a contribuit la dorința ei de a crea un peisaj în care arborii autohtoni care produc fructe să poată oferi hrană și habitat faunei sălbatice, în loc ca animalele să depindă în totalitate de zonele naturale fragmentate.

Cele 18 hectare au primit protecție pentru conservarea naturii

Cea mai importantă evoluție a avut loc în mai 2026, când Guvernul Queensland a recunoscut oficial vegetația restaurată de la NightWings drept o zonă cu valoare ridicată pentru conservarea naturii, în temeiul Vegetation Management Act 1999.

Cele 18 hectare sunt acum cartografiate drept vegetație de Categoria A pe harta reglementată privind gestionarea vegetației din Queensland. Acest statut oferă vegetației restaurate un nivel mai ridicat de protecție împotriva defrișării și recunoaște oficial importanța pentru conservare a pădurii aflate în proces de refacere.

Desemnarea este cu atât mai remarcabilă cu cât terenul fusese folosit cândva pentru agricultură. Un peisaj care fusese defrișat pentru cultivarea trestiei de zahăr este acum recunoscut de autoritățile statului pentru valoarea sa în materie de conservare, după un deceniu de restaurare.