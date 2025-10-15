Prima acțiune cu drone a Gărzii de Mediu la Sintești, unde se ard tone de gunoaie. “Imaginile vor fi probe în dosare”

sursa foto: Facebook / Garda de Mediu

Garda Națională de Mediu a desfășurat prima acțiune de control cu drone achiziționate prin PNRR, în localitatea Sintești. Imaginile surprinse din aer vor fi utilizate ca probe în dosarele privind arderile ilegale de deșeuri. În urma verificărilor, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 225.000 de lei, iar 75 de tone de deșeuri ilegale au fost confiscate.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Antena 3 CNN că aceste echipamente marchează începutul unei noi etape în lupta împotriva poluării și a infracțiunilor de mediu.

„Această acțiune este practic începutul tuturor acțiunilor care vor veni în anii următori de folosire a echipamentelor de secol XXI. Avem, în sfârșit, drone de ultimă tehnologie, care pot filma inclusiv seara și pot identifica imediat locurile în care au loc arderi. Foarte important: imaginile preluate vor putea fi folosite ca probe în instanță. Asta este cel mai important lucru care a fost modificat în legislație”, a explicat ministrul.

Diana Buzoianu a subliniat că dronele vor schimba radical modul de lucru al Gărzii de Mediu.

„Dacă până acum făptuitorii reușeau să fugă sau să blocheze accesul inspectorilor, de aceste drone nimeni nu se mai poate ascunde. Ele pot arăta exact unde sunt maldărele ilegale de deșeuri și cine le incendiază”, spune ea.

Noile echipamente pot fi utilizate și pentru monitorizarea calității aerului, datorită senzorilor integrați. Aceste date vor fi folosite pentru verificări în zonele din apropierea rafinăriilor sau a operatorilor care poluează.

Întrebată despre situația de la Sintești, unde firmele sancționate își schimbă constant denumirea pentru a evita plata amenzilor, ministrul a precizat: „Aici nu este vorba doar de amenzi, ci de dosare penale. Garda de Mediu va deveni un partener esențial pentru procurori, care vor avea probe solide în dosare. Aceste drone vor face diferența între cazurile care se prescriu fără sancțiuni și cele care se finalizează cu condamnări”.

„Soluția este ca acești infractori să fie sancționați. Sper ca aceste probe să fie folosite cât mai bine, pentru ca dosarele de mediu să se finalizeze cu condamnări”, a mai adăugat Diana Buzoianu.