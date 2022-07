Resursele naturale ale planetei au fost epuizate astăzi. WWF România: "Până la sfârșitul lui 2022, vom fi consumat 1.75 planete"

"Azi e Ziua Suprasolicitării Planetei (Earth Overshoot Day), adică ziua în care umanitatea a folosit toate resursele biologice pe care Pământul le regenerează pe parcursul întregului an", atenționează WWF România.

"Până la sfârșitul lui 2022, vom fi consumat 1.75 planete. Factorul determinant este creșterea cu 1.2% a amprentei de carbon a umanității în 2022, față de anul trecut.

Dacă ne unim forțele, putem ajunge „la zi” cu utilizarea resurselor planetei prin:

Este vital să securizăm resursele planetei. Asta va conduce la stabilitatea climei, hrană sănătoasă pentru toți, apă potabilă și o mai bună calitate a vieții.", au mai precizat experții de mediu WWF.

Earth Overshoot Day marchează data la care umanitatea a folosit toate resursele biologice pe care Pământul le regenerează pe parcursul întregului an. Astăzi, 28 iulie, este momentul în care am consumat la nivel global resursele produse de planetă pentru 2022. Ceea ce înseamnă că de-acum trăim “pe datorie”, din resursele anilor ce vor urma, conform studiilor recent efectuate de către Global Footprint Network.

Cum se stabilește Earth Overshoot Day?

Earth Overshoot Day nu are o zi fixă, se calculează împărțind biocapacitatea planetei (cantitatea de resurse ecologice pe care Pământul este capabil să genereze în acel an), la amprenta ecologică a umanității (cererea umanității pentru acel an) și înmulțind cu 365, numărul de zile dintr-un an.

Amprenta ecologică a fiecărui oraș, stat sau națiune poate fi comparată cu biocapacitatea sa. Dacă cererea unei populații pentru bunuri ecologice depășește oferta, regiunea respectivă are un deficit ecologic. O regiune în deficit ecologic satisface cererea importând, lichidând propriile active ecologice (cum ar fi pescuitul excesiv) sau emițând dioxid de carbon în atmosferă. La nivel global, deficitul ecologic și depășirea sunt aceleași, deoarece nu există un import net de resurse către planetă.

Ce putem face?