După criza de la Paltinu, ministrul Buzoianu cere revizuirea raportului de impact la hidrocentrala Surduc-Siriu: Trebuie o analiză nouă

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a solicitat companiei Hidroelectrica SA să revizuiască raportul de evaluare a impactului asupra mediului la amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu, scrie Agerpres.

Hidroelectrica este titularul proiectului numit "Creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor şi asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu".

"Din punct de vedere al protecției mediului, proiectul intitulat 'Creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor şi asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu' se află în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv în etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului (...)

Urmare analizei şi observațiilor formulate de autoritățile şi instituțiile implicate în procedura de evaluare (...), Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a solicitat titularului revizuirea raportului de evaluare a impactului asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată şi a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă elaborate pentru proiect", a comunicat Ministerul condus de Diana Buzoianu.

"După modificarea/completarea studiilor anterior menționate, acestea vor fi postate pe site-ul MMAP pentru consultare publică timp de 10 zile.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se finalizează la momentul emiterii/respingerii acordului de mediu, dată care nu poate fi estimată în acest moment", a adăugat instituția citată.

Diana Buzoianu: Nu are sens ca proiectele să fie doar pe hârtie

Decizia ministerului vine după criza din județul Prahova, în urma căreia zeci de mii de consumatori casnici, instituţii şi firme au rămas fără alimentare cu apă din cauza problemelor la barajul de la Paltinu.

În luna octombrie, Diana Buzoianu s-a deplasat în comuna Gura Teghii, în judeţul Buzău, unde a discutat cu localnicii pe tema continuării lucrărilor de construcție a hidrocentralei Surduc-Siriu.

La momentul respectiv, mai mulți locuitori au avertizat că proiectul ar putea afecta atât mediul, cât şi resursele de apă din ce în ce mai reduse necesare populației.

"La Surduc cred că este nevoie să fie făcută o analiză. Eu nu spun să fie făcute analize pentru respingerea acestor lucrări, dar spun că aş vrea ca absolut toți miniștrii să-şi ia în serios treaba şi să nu dea proiecte doar de dragul de a fi pe hârtie.

Pentru că nu ne ajută cu nimic să avem putere instalată pe hârtie şi, de fapt, să nu ajungem niciodată să o atingem nici măcar cu 50%", declara, la acel moment, Buzoianu.

Demarat în anul 1981, proiectul amenajării hidroenergetice Surduc-Siriu se desfășoară în județele Buzău, Covasna şi Vrancea, pe râurile Buzău, Bâsca Mare, Bâsca Mică şi Zăbala.

În urma vizitei din luna octombrie în județul Buzău, ministrul Diana Buzoianu a mai avertizat că acordurile de mediu pentru amenajarea unor hidrocentrale vor fi aprobate doar în baza unor studii şi date obiective.