Oamenii de știință ruși au inventat o peliculă polimerică care absoarbe petrolul de la suprafața apei

Pelicula, produsă din materiale derivate din petrol, acționează ca un sorbent flotant. Foto: Getty Images

Oamenii de știință ruși de la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg (SPbU) au dezvoltat o peliculă polimerică ușoară și reutilizabilă, capabilă să absoarbă petrolul de la suprafața apei, relatează Agerpres. Noul material poate rămâne la suprafața apei chiar și în condiții de valuri puternice și vânt.



Chimiștii de la Facultatea de Inginerie Avansată din cadrul SPbU au declarat că noul material poate rămâne pe suprafața apei chiar și în condiții de valuri puternice, poate rezista la expunerea la vânt și poate fi reutilizat de mai multe ori, a anunțat Universitatea citată într-un comunicat de presă.



Pelicula polimerică, ce oferă un nou instrument pentru atenuarea daunelor aduse mediului înconjurător de deversările de petrol, a fost prezentat în cadrul unui recent dineu științific, a transmis SPbU.

10.000 de deversări de petrol anual au loc în Rusia

Potrivit Ministerului Resurselor Naturale și Mediului din Federația Rusă, în fiecare an au loc aproximativ 10.000 de deversări de petrol în țară, multe dintre ele cauzate de accidente, coliziuni între nave, descărcări de ape uzate sau deversări intenționate, care pot fi fatale pentru pești, păsări și alte animale.



Pelicula polimerică a fost concepută pentru a absorbi produsele petroliere ușoare și medii din mediul apos. Aceasta seamănă cu o foaie sintetică albă, nețesută, realizată din fibre ultrafine cu grosimea mai mică de un micron, formând o structură asemănătoare unui burete, au precizat reprezentanții Universității de Stat din Sankt Petersburg.



Ei au mai spus că pelicula, produsă din materiale derivate din petrol, acționează ca un sorbent flotant care se întunecă la culoare pe măsură ce absoarbe petrolul, devenind în cele din urmă complet neagră odată ce procesul este finalizat.



Materialul a fost testat pe petrol brut și diverse fracțiuni de petrol, capacitatea sa de sorbție fiind de până la 40 de grame de ulei de motor pe gram de material și aproximativ 20 de grame de petrol brut pe gram de material, a declarat Anastasia Nosova, specialistă de renume mondial în sectorul tehnologiilor ecologice inteligente și profesoară la Facultatea de Inginerie Avansată din cadrul SPbU.



Cercetătorii ruși au subliniat costul redus al peliculei polimerice și capacitatea sa de a fi reutilizată, întrucât după absorbția petrolului, ea poate fi rapid stoarsă, spălată și reutilizată, a precizat SPbU. După cinci cicluri de curățare, capacitatea de absorbție a peliculei polimerice scade cu 15-20%, potrivit Universității de Stat din Sankt Petersburg.