Sticlele de plastic continuă să se schimbe. După capacul care nu se desprinde, mai vine o noutate

1 minut de citit Publicat la 13:58 09 Oct 2025 Modificat la 13:59 09 Oct 2025

Producătorii sticlelor de plastic intenționează să folosească bioplastice și materiale biodegradabile. FOTO Getty Images

După introducerea controversatului capac nedetașabil, sticlele de plastic se pregătesc pentru o nouă transformare majoră: producătorii intenționează să folosească bioplastice și materiale biodegradabile cu scopul de a reduce poluarea și a crea ambalaje mai ușor de reciclat.

Pentru mulți consumatori, unul dintre cele mai vizibile schimbări recente la cumpărături a fost faptul că, atunci când achiziționează o sticlă de apă, trebuie să se „lupte” cu noul capac nedetașabil. Această măsură, implementată pentru a asigura o mai bună sustenabilitate ecologică, vine însă însoțită de alte modificări importante, scrie as.com.

Sticle mai ușoare și mai ușor de reciclat

Cea mai importantă noutate este introducerea materialelor mai ușor de reciclat, care reduc utilizarea plasticului. Noile sticle vor avea un corp mai subțire și mai ușor, dar fără a afecta rezistența necesară pentru transport și utilizarea zilnică.

Totodată, se extinde folosirea plasticului reciclat. Scopul este ca până în 2030 să se atingă un procent semnificativ de plastic reciclat în compoziția sticlelor, contribuind astfel la un model de economie circulară.

Deși mulți consumatori nu apreciază noul capac nedetașabil, acesta reprezintă un pas esențial în îmbunătățirea procesului de reciclare, deoarece împiedică pierderea componentelor, adesea realizate din materiale diferite de cele ale sticlei.

Companiile lucrează la noi sisteme de închidere integrate, care să asigure siguranța produsului, dar și o deschidere mai ușoară și posibilitatea de reutilizare.

Printre inovațiile aflate în dezvoltare se numără capacele realizate din bioplastice sau materiale biodegradabile, care vor contribui la reducerea impactului ecologic.

Reacții pozitive din partea ecologiștilor

Organizațiile de mediu și autoritățile de gestionare a deșeurilor au primit cu optimism aceste schimbări, considerându-le un pas înainte în lupta împotriva poluării cu plastic.

De asemenea, utilizarea materiilor prime secundare ajută la reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor post-consum, oferind beneficii economice pe întreg lanțul de producție și distribuție.