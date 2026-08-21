Studiu: Extinderea suprafeței pentru panouri solare afectează păsările. „O dilemă ecologică majoră”

1 minut de citit Publicat la 10:58 21 Aug 2026 Modificat la 11:00 21 Aug 2026

Extinderea energiei solare a fost asociată în mod sistematic cu o reducere a diversităţii aviare, deşi efectul este moderat. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Extinderea energiei solare în China reduce diversitatea în rândul păsărilor, conform unui studiu publicat joi în revista Science, care subliniază „dilema ecologică majoră” dintre reducerea emisiilor poluante şi conservarea biodiversităţii, transmite vineri AFP, preluată de Agerpres.

„Dezvoltarea energiei solare (...) poate, fără intenţie, să afecteze biodiversitatea locală”, au concluzionat autorii studiului.

Mesajul "nu este acela de a încetini tranziţia către energiile regenerabile, ci de a ne asigura că dezvoltarea energiei solare ţine cont într-o măsură mai mare de provocările ecologice", a declarat pentru AFP autorul studiului, Huiming Zhang, de la Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii Informaţionale din Nanjing.

Obiectivul de a atinge neutralitatea carbonului înainte de 2060 a determinat China să investească masiv în energiile regenerabile.

În 2024, suprafaţa dedicată energiei solare ajungea la aproximativ 4.520 de kilometri pătraţi - comparabilă cu un mic departament francez - iar energia solară ar urma să reprezinte 45% din mixul energetic al ţării până în 2060.

Huiming Zhang şi colegii săi au analizat politicile de extindere a energiei solare în 2.344 de comitate chineze între anii 2014 şi 2023, studiind tendinţele la nivel naţional, condiţiile meteorologice şi socio-economice, utilizarea terenurilor şi populaţiile de păsări.

Aceste observaţii au fost corelate cu date provenite din ştiinţa participativă pentru a înţelege consecinţele asupra păsărilor.

Dezvoltarea parcurilor solare trebuie însoțită de măsuri obligatorii de reîmpădurire

Potrivit rezultatelor, extinderea energiei solare a fost asociată în mod sistematic cu o reducere a diversităţii aviare, deşi efectul este moderat.

Atât păsările sedentare, cât şi cele migratoare au înregistrat un declin semnificativ, însă speciile montane, al căror habitat este puţin adaptat parcurilor solare, nu au fost afectate.

Dezvoltarea parcurilor solare a fost însoţită de măsuri obligatorii de reîmpădurire, dar, realizată într-un mod prea omogen, aceasta a condus, de fapt, la o scădere a calităţii ecologice.

Deşi autorii au studiat energia solară, problemele identificate se aplică într-o măsură mai largă energiilor regenerabile, inclusiv energiei eoliene, a declarat Yuanning Liang, de la Universitatea din Beijing, într-un comentariu.

Cercetătorii au formulat mai multe recomandări, printre care studierea aprofundată a fiecărui amplasament pe care este construit un parc solar sau favorizarea zonelor deşertice, în locul celor care adăpostesc numeroase specii naturale.

"Dezvoltarea energiilor regenerabile şi conservarea biodiversităţii nu trebuie neapărat să se facă în detrimentul uneia faţă de cealaltă, însă o alegere atentă a amplasamentelor şi măsurile luate pentru protejarea biodiversităţii sunt esenţiale", a declarat Huiming Zhang.