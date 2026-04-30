A fost cea mai friguroasă dimineață de 30 aprilie din ultimii 35 de ani în România: Lista zonelor cu recorduri și anomalii termice

Ninsoare și -1 grad la Predeal, 30 aprilie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

România a traversat astăzi cea mai friguroasă dimineață de 30 aprilie din ultimele trei decenii și jumătate, cu temperaturi neobișnuit de scăzute pentru finalul primăverii și recorduri termice negative înregistrate în mai multe regiuni ale țării.

La nu mai puțin de 10 stații meteo au fost depășite minimele istorice pentru această dată.

La munte, condițiile meteo au fost similare celor din zilele de iarnă. Din cauza vântului puternic, temperaturile au coborât până la -12…-10 grade Celsius, iar valorile înregistrate la ora 8:00 indicau un tablou specific sezonului rece: -9 grade în Călimani, -8 grade la Omu, Ceahlău și Iezer, -7 grade la Vlădeasa, -6 grade la Lăcăuți, -5 grade la Bâlea Lac și -1 grad la Predeal.

Ninsorile nu au lipsit nici în zonele mai joase. În comuna Fundata, din județul Brașov, a nins încă de dimineață, iar drumul național DN73, care leagă Argeș de Brașov, a fost acoperit de zăpadă.

Autoritățile le recomandă șoferilor prudență sporită, cu atât mai mult cu cât traficul este așteptat să crească în contextul minivacanței de 1 Mai.

Frigul s-a resimțit puternic și în sudul țării. La ora 10:00, deși termometrele indicau în jur de 5–6 grade, temperaturile resimțite erau mult mai scăzute: doar 1 grad la București – Băneasa, Târgoviște, Buzău și Alexandria, respectiv 2 grade la Ploiești și Giurgiu.

Datele climatologice arată că luna aprilie 2026 se numără deja printre cele mai reci luni aprilie înregistrate de ANM, cu o abatere termică negativă de -0,5°C. Specialiștii atrag atenția că această medie ar putea scădea și mai mult după valorile extrem de scăzute din această zi.

Episoade de frig în apropierea datei de 1 mai au mai fost consemnate în trecut, în anii 2006, 2014 și 2017.