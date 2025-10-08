Alertă meteo imediată cod roșu de vreme severă: ANM anunță ploi torențiale în localități deja inundate. Lista zonelor vizate

<1 minut de citit Publicat la 15:21 08 Oct 2025 Modificat la 15:23 08 Oct 2025

Inundații în România, miercuri, 8 octombrie 2025. Sursa foto: IGSU

Situație critică în mai multe localități din România deja afectate de inundații în ultimele 24 de ore. Acestea intră din nou sub alertă imediată cod roșu de ploi torențiale. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting de fenomene meteo periculoase, valabilă în intervalul 08.10.2025, ora 15:00 – 18:00.

Avertizarea vizează localitățile: Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina și Vulturu, din județul Constanța. multe dintre ele confruntându-se deja cu inundații semnificative în ultimele 24 de ore.

Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se vor acumula rapid cantități de apă ce pot depăși 20 l/mp, peste un strat de sol deja îmbibat cu apă. În orele precedente, în aceeași regiune s-au înregistrat deja între 50 și 70 l/mp, ceea ce crește riscul de viituri, scurgeri de pe versanți și inundații locale.

Autoritățile recomandă vigilență maximă, în special în zonele cu terenuri joase sau în apropierea râurilor și canalelor. Populația este sfătuită să evite deplasările și să urmeze indicațiile autorităților locale.