ANM a actualizat prognoza meteo. Cum va fi vremea la începutul anului

Meteorologii anunță schimbare bruscă a vremii de la sfârșitulu anului / Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele trei săptămâni, în perioada 15 decembrie - 5 ianuarie. Potrivit noilor estimări, intervalul 29 decembrie - 5 ianuarie, temperaturile vor scădea și se vor situa sub cele specifice.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cantităţile de precipitaţii vor fi local excedentare în regiunile sudice, dar şi deficitare în cele nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă uşor deficitară în vestul şi nord-vestul ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.