ANM a actualizat prognoza meteo. Cum va fi vremea până la jumătatea lunii noiembrie

<1 minut de citit Publicat la 08:45 21 Oct 2025

De la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor încadra în cele normale pentru această perioadă / FOTO: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările meteorologice pentru următoarele săptămâni, în perioada 20 octombrie - 17 noiembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în ultima săptămână a lunii octombrie temperaturile vor fi mult mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă.

De la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor încadra în cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 20 – 27 octombrie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sudvestice și în general deficitar în restul teritoriului.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie

Temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul și centrul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10- 17 noiembrie

Mediile valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.