ANM a emis alertă meteo cod galben de caniculă pentru ultima zi de vară din 2026. Septembrie începe cu ploi și vijelii, în unele zone

2 minute de citit Publicat la 10:25 31 Aug 2026 Modificat la 10:25 31 Aug 2026

Începutul toamnei din 2026 vine cu perioade de instabilitate atmosferică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vremea se menține caniculară în mai multe regiuni ale țării luni, 31 august, în ultima zi de vară din 2026. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis astăzi un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. În același timp, meteorologii avertizează că începutul toamnei vine cu perioade de instabilitate atmosferică, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină.

Cod galben de caniculă în mai multe regiuni

Potrivit ANM, atenționarea meteorologică de cod galben este valabilă luni, 31 august, în intervalul orar 10:00-21:00.

Sunt vizate de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat zone din Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul Munteniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate temperaturi fiind prognozate în Câmpia de Vest. Local, va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Meteorologii precizează că vremea va rămâne călduroasă și în primele zile ale toamnei. Marți și miercuri, 1 și 2 septembrie, temperaturile se vor menține ridicate în regiunile vestice și sudice. În sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, disconfortul termic va fi în continuare ridicat, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unități.

Ploi torențiale, vijelii și grindină la început de septembrie

Pentru prima zi de toamnă, ANM a emis și o informare meteorologică privind perioade de instabilitate atmosferică. Aceasta este valabilă în intervalul 1 septembrie, ora 01:00 – 1 septembrie, ora 23:00.

Instabilitatea atmosferică va debuta încă din noaptea de luni spre marți, 31 august-1 septembrie, în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și vestul Olteniei.

Pe parcursul zilei de marți, fenomenele se vor extinde în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei.

Potrivit meteorologilor, perioadele de instabilitate se vor manifesta prin averse torențiale, moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vitezele vântului vor fi, în general, de 40-50 km/h. Izolat, poate cădea grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.

În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.

Astfel, ultima zi de august aduce temperaturi de până la 37 de grade în vest și sud-vest, în timp ce prima zi de septembrie va fi marcată, în mai multe regiuni, de schimbări rapide ale vremii, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii de scurtă durată și posibilă grindină.