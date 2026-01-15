ANM anunță vreme deosebit de rece, polei și viscol. Cod galben de ger, cu temperaturi de până la -16 grade, în 4 județe

Astfel, nopțile vor rămâne geroase până marți, 20 ianuarie, iar minimele vor atinge până la -16 grade Celsius. Foto: Getty Images

Meteorologii ANM au actualizat joi prognoza meteo pentru următoarele cinci zile. Astfel, nopțile vor rămâne geroase până marți, 20 ianuarie, iar minimele vor atinge până la -16 grade Celsius. Până maine, 16 ianuarie, este activ un god galben de ger în nordul și estul Moldovei, valabil până la ora 20:00.

Noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) va fi geroasă, cu temperaturi minime între -13 și -8 grade în nordul și estul Moldovei. Vineri (16 ianuarie), vremea se va răci, mai ales în regiunile sudice și estice, iar în nordul și estul Moldovei local va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade. În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) va fi ger în Moldova și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei Transilvaniei și Maramureșului.

În noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) și vineri (16 ianuarie), temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și Crișana, mixte local la munte, în Transilvania, Moldova și izolat în Maramureș și Dobrogea și predominant ninsori în Oltenia și Muntenia, favorizând pe alocuri depuneri de polei. Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în regiunile sudestice, cu viteze în general de 40...50 km/h.

Până marți (20 ianuarie) vor fi nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 și -8 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -12 și -10 grade.

În nordul și estul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute și local ger, îndeosebi în cursul nopții când se vor înregistra minime termice cuprinse între -13 și -8 grade. Temperaturi în jurul valorii de -10 grade se vor menține și pe parcursul zilei de

vineri, fiind astfel activ un cod galben.