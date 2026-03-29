ANM: Cod galben de ploi şi vânt în aproape jumătate din ţară, iar la munte continuă ninsorile. Harta cu regiunile afectate

Meteorologii anunţă ploi însemnate la Bucureşti şi o temperatură maximă în jurul valorii de 11 grade, duminică. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ şi ninsori la munte, valabilă până luni dimineaţa în aproape jumătate de ţară, potrivit Agerpres. Specialiştii au spus că în cursul acestei zile se vor înregistra ploi însemnate şi la Bucureşti, iar temperatura maximă de astăzi va fi în jurul valorii de 11 grade. Pe de altă parte, în zonele montane vor continua ninsorile şi viscolul, aduse de ciclonul Deborah, care traversează ţara noastră zilele acestea, iar noul strat de zăpadă va ajunge chiar la 50 cm până luni.

Cod galben de ploi şi vânt în 19 judeţe, dar şi în Bucureşti

Astfel, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei şi în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ. La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari, de 1.600 m, în Carpaţii Meridionali şi Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10...20 cm şi va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60...70 km/h).

Conform meteorologilor, codul galben de ploi şi vânt vizează 19 judeţe şi municipiul Bucureşti, fiind valabil de duminică, de la ora 10:00, până luni dimineaţa, la ora 10:00. Până la sfârşitul intervalului, se vor acumula cantităţi de apă de 25...30 l/mp şi pe alocuri de peste 30...40 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului local în estul şi în sud-vestul ţării, cu viteze în general de 40...50 km/h.

Cerul va avea înnorări şi va ploua însemnat cantitativ (20...30 l/mp) la Bucureşti iar vântul va sufla slab şi moderat.

Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 6...7 grade.

În intervalul 29 martie, ora 10:00 - 30 martie, ora 10:00, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o atenţionare meteorologică Cod galben pentru ploi însemnate cantitativ.

Cât mai durează episodul de vreme extremă în România

"Pe parcursul zilei de astăzi, dar şi la noapte, precipitaţiile se vor semnala, cu precădere, în jumătatea de est a teritoriului, acolo unde, de altfel, vor mai determina şi cantităţi de apă mai însemnate. Astfel, avem în vigoare o atenţionare meteorologică de cod galben până mâine dimineaţă, la ora 10:00 pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei şi a Moldovei, pentru sud-estul Transilvaniei, zona Carpaţilor Meridionali şi Orientali, unde aşteptăm să se mai acumuleze până mâine dimineaţă cantităţi de 20 - 30 l/mp, pe alocuri: 40 - 50 l/mp", a declarat Alina Şerban, meteorolog ANM, pentru Antena 3 CNN.

Ulterior, în cadrul intervenţiei de astăzi, specialista a mai făcut următoarele precizări: " În zona montană vor rămâne precipitaţii sub formă de lapoviţă, iar la altitudini de peste 1.500 - 1.600 m vor fi ninsori. Aceste ninsori vor mai depune local un strat consistent de zăpadă: 20 - 30 cm. Repet: în zona Carpaţilor Meridionali şi a Carpaţilor Orientali.

Însă, mare atenţie, pentru că acolo vântul va mai avea intensificări: rafale, în general, de 60 - 70 km/h, astfel încât va fi şi viscol. În aceste condiţii, vorbim şi despre temperaturi mai scăzute în jumătatea estică a teritoriului, apropiate de un normal al perioadei, de altfel. În aceste regiuni maximele nu vor urca mai mult de 11 - 12 grade".

Există risc de producere de avalanşe în unele zone montane

"Deocamdată, nu este prea indicat să accesezi trasee din zona montană, pentru că e o zăpadă proaspăt depusă. Sunt ceva condiţii de avalanşă în zonele încărcate, care nu au plecat încă. Mare grijă la traseele de coastă", a spus Ovidiu Bodean, şeful Salvamont Hunedoara, pentru Antena 3 CNN.

Potrivit declaraţiilor făcute de Alina Şerban, meteorolog ANM, luni, aria precipitaţiilor se va restrânge destul de mult, vor mai rămâne în mod deosebit în zonele montane şi în partea de nod-vest a teritoriului, iar în zonele montane, în continuare, vom vorbi de precipitaţii sub formă de lapoviţă şi, mai ales, ninsori la altitudini mari.

"Pe de altă parte, în zilele următoarele, în regiunile din sudul, centrul şi estul ţării mercurul va urca în termometre considerabil în comparaţie cu acest weekend. În partea de vest va fi cer noros şi temperaturi mai modeste", a mai menţionat specialista.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).