Avertisment pentru șoferi: Ceață densă în jumătate de țară. Vizibilitate redusă sub 50 de metri

Modificat la 08:41 16 Noi 2025

Publicat la 08:28 16 Noi 2025

Ceață densă în jumătate de țară. Vizibilitate redusă sub 50 de metri. Foto: Hepta

Jumătate dintre județele țării se află, duminică dimineață, sub avertizări cod galben de ceață densă. Centrul Infotrafic avertizează șoferii să aibă extra grijă în trafic.

”Este semnalată ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 100 de metri, pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A3 Bucureşti-Braşov şi A7 Ploieşti-Buzău, fără a fi sesizate evenimente rutiere în desfăşurare”, anunţă duminicpă dimineaţă Centrul Infotrafic din IGPR.

De asemenea, vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceţii sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri de la nivel naţional, din judeţele Maramureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa, Alba, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu, Bacău, Suceava, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Gorj, Dolj şi Vâlcea.

Pe timp de ceaţă, în afară de reducerea vitezei, mărirea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor, în ceea ce priveşte autostrăzile trebuie respectate şi alte reguli, precizează Centrul Infotrafic.

”Nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă! În cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari!”, recomandă poliţiştii.

Zonele vizate de cod galben de ceață

